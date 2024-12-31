英超｜曼聯0：2不敵紐卡素　白禮頓作客2：2逼和阿士東維拉

英超周一（12月30日）舉行賽事，曼聯主場以０：2敗於紐卡素。賽後曼聯以19戰積22分排第14，是繼1989年排名第15位以來的最差成績；紐卡素則以19場32分排第5。同日阿士東維拉以2：2賽和白禮頓，賽後阿士東維拉以19戰積29分排第9，白禮頓以19戰27分排第10。



曼聯對紐卡素的賽事，於上半場4分鐘，伊沙克（Alexander Isak）已為紐卡素打開紀錄。19分鐘，祖連頓（Joelinton）接應安東尼哥頓（Anthony Gordon）傳球，頭槌破門，助紐卡素擴大領先優勢。兩軍至完場未改寫比數。

阿士東維拉對白禮頓的賽事，在上半場12分鐘，由艾丁拿（Simon Adingra）為白禮頓先開紀錄。於36分鐘，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）以罰球為拉扳平。下半場，在奧尼屈堅斯助攻下，羅傑斯（Morgan Rogers）於第47分鐘擴大比數。至82分鐘，蘭普堤（Tariq Lamptey）建功，再度令白禮頓追平對手。