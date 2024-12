英超｜哥帥認曼城爭冠無望　冬窗「求助」轉會市場或棄用基爾獲加

曼城周日(29日)終敲響勝鼓,作客以2:0擊敗李斯特城,為近6場各項賽事首場勝仗。不過主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)直言球隊今季在英超已奪冠無望,更指球隊某些位置表現掙扎,需在冬季轉會窗增兵,近期表現屢遭詬病的右閘基爾獲加(Kyle Walker),便傳出可能會被取代。



「藍月亮」今季陷入低潮,周日擊敗升班馬李斯特城,是他們近14場各項賽事的第2場勝仗。不過今仗曼城控球率只得46%,兩隊射門與xG(預期入球)數據相近,面對4連敗的李城只得如此表現,相信對哥迪奧拿來說不是樂見情況。

曼城暫時終止頹勢,哥迪奧拿坦言鬆一口氣。(Getty Images)

哥帥形容這是重要勝利,也讓球隊上下鬆一口氣,但目前曼城排在第5位,落後少踢一輪的利物浦14分,他直言差距太大:「我們都已接受聯賽爭冠無望,不過我們仍有其他錦標可爭:足總盃、前四等等,贏波對此會有幫助。」

日前GiveMeSport指得到「轉會達人」羅曼奴獨家消息,曼城會在1月作出2至3筆引援:「一名中場,或以防守為主,也可能是後衛。若適合的話,還會羅致進攻球員。可以肯定的是,他們(1月)會非常忙碌。」

哥迪奧拿今場賽後承認希望增兵:「奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)復出,但我們希望增強中場及後衛,近期球隊後防表現掙扎,某些位置我們需要幫助(In some positions we need help)。」

奇雲迪布尼近期雖傷癒回歸,但曼城戰績仍不理想。(路透社)

他補充,球隊目前陣容很好,「齊章」時表現出色,但遭遇太多傷病令情況變得艱難:「球隊在控球中場及中堅方面表現掙扎,我們需要求助轉會市場。不過這不容易,球員很昂貴。」

應屆金球獎得主洛迪(Rodri),今季只踢兩場英超便重傷收咧,防中自是曼城急需填補缺口。不過英國《太陽報》指,「藍月亮」看中諾定咸森林右閘艾拿(Ola Aina),有意在冬窗羅致該尼日利亞國腳,以取代基爾獲加。

基爾獲加今季表現屢遭批評,早前對祖雲達斯一役更成為球迷眾矢之的。(路透社)

基爾獲加雖已34歲,不過體能及表現一直有保證,今季更被選為曼城隊長。然而他今季表現屢受批評,月中不敵祖雲達斯的歐聯賽事更因態度散漫,而在賽後成為眾矢之的,引致曼城會方需要出聲明譴責部分激進球迷。

諾定咸森林今季戰績令人眼前一亮,失19球為英超第3少,目前更排在積分榜第2,艾拿便為正選右閘,且19輪全為正選上陣,當中包括3次出任左閘及1次踢右中場。《太陽報》指他可勝任兩邊這一特點,十分適合哥迪奧拿戰術體系。值得一提的是,他合約將在明夏到期,曼城有機會免費簽入艾拿。

傳曼城看中諾定咸右閘艾拿。(Getty Images)

艾拿今季錄39次攔截(Tackles),在隊內僅次於中場艾利洛安達臣(Elliot Anderson),且28歲正值當打之年,相比之下,基爾獲加只得17次。當然,《太陽報》傳聞可信度成疑,不過34歲的基爾獲加今季表現不佳確是事實,還能在曼城效力多久,值得哥帥認真考慮。