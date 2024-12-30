英超｜哥帥認曼城爭冠無望　冬窗「求助」轉會市場或棄用基爾獲加

曼城周日（29日）終敲響勝鼓，作客以2：0擊敗李斯特城，為近6場各項賽事首場勝仗。不過主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）直言球隊今季在英超已奪冠無望，更指球隊某些位置表現掙扎，需在冬季轉會窗增兵，近期表現屢遭詬病的右閘基爾獲加（Kyle Walker），便傳出可能會被取代。



「藍月亮」今季陷入低潮，周日擊敗升班馬李斯特城，是他們近14場各項賽事的第2場勝仗。不過今仗曼城控球率只得46%，兩隊射門與xG（預期入球）數據相近，面對4連敗的李城只得如此表現，相信對哥迪奧拿來說不是樂見情況。

曼城暫時終止頹勢，哥迪奧拿坦言鬆一口氣。（Getty Images）

哥帥形容這是重要勝利，也讓球隊上下鬆一口氣，但目前曼城排在第5位，落後少踢一輪的利物浦14分，他直言差距太大：「我們都已接受聯賽爭冠無望，不過我們仍有其他錦標可爭：足總盃、前四等等，贏波對此會有幫助。」

日前GiveMeSport指得到「轉會達人」羅曼奴獨家消息，曼城會在1月作出2至3筆引援：「一名中場，或以防守為主，也可能是後衛。若適合的話，還會羅致進攻球員。可以肯定的是，他們（1月）會非常忙碌。」

哥迪奧拿今場賽後承認希望增兵：「奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）復出，但我們希望增強中場及後衛，近期球隊後防表現掙扎，某些位置我們需要幫助（In some positions we need help）。」

奇雲迪布尼近期雖傷癒回歸，但曼城戰績仍不理想。（路透社）

他補充，球隊目前陣容很好，「齊章」時表現出色，但遭遇太多傷病令情況變得艱難：「球隊在控球中場及中堅方面表現掙扎，我們需要求助轉會市場。不過這不容易，球員很昂貴。」

應屆金球獎得主洛迪（Rodri），今季只踢兩場英超便重傷收咧，防中自是曼城急需填補缺口。不過英國《太陽報》指，「藍月亮」看中諾定咸森林右閘艾拿（Ola Aina），有意在冬窗羅致該尼日利亞國腳，以取代基爾獲加。

基爾獲加今季表現屢遭批評，早前對祖雲達斯一役更成為球迷眾矢之的。（路透社）

基爾獲加雖已34歲，不過體能及表現一直有保證，今季更被選為曼城隊長。然而他今季表現屢受批評，月中不敵祖雲達斯的歐聯賽事更因態度散漫，而在賽後成為眾矢之的，引致曼城會方需要出聲明譴責部分激進球迷。

諾定咸森林今季戰績令人眼前一亮，失19球為英超第3少，目前更排在積分榜第2，艾拿便為正選右閘，且19輪全為正選上陣，當中包括3次出任左閘及1次踢右中場。《太陽報》指他可勝任兩邊這一特點，十分適合哥迪奧拿戰術體系。值得一提的是，他合約將在明夏到期，曼城有機會免費簽入艾拿。

傳曼城看中諾定咸右閘艾拿。（Getty Images）

艾拿今季錄39次攔截（Tackles），在隊內僅次於中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson），且28歲正值當打之年，相比之下，基爾獲加只得17次。當然，《太陽報》傳聞可信度成疑，不過34歲的基爾獲加今季表現不佳確是事實，還能在曼城效力多久，值得哥帥認真考慮。