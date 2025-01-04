大棠紅葉路線｜漫步大欖郊遊徑大棠賞楓　近吉慶橋楓香樹變得很紅

撰文：CATT’S BLOG
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每年十二月中至尾，天氣轉冷，大棠楓香樹都會變紅很美，今周安排走大欖郊遊徑，順路到大棠賞楓，大欖隧道轉車站集合。
（出發日期：2024年12月18日）

早上天氣清涼，稍有煙霞，9時30分在大欖隧道轉車站起步，沿郊遊徑上行，經井坑山、四排石山、黃茅嶺、至白水嶺下山到七渡河附近休憩地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後出吉慶橋，沿大棠山道前行沿路賞楓香樹，近吉慶橋的楓香樹變得很紅頗美。

近南坑排古道的兩棵楓香樹最美（CATT'S BLOG授權使用）

近大棠山道上的還未夠紅，拍夠照沿路下大棠路搭車出元朗食碗麵，今日走了12公里多，約5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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