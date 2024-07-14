屯門行山｜漫步大欖自然徑賞水塘美景　吉慶橋走南坑排古道出元朗

高空擾動正為廣東及南海北部帶來驟雨，看過天文台雨量分佈圖，西北面雨量較少，路段亦較為平緩，有雨漫步也不錯，就走大欖自然徑，大欖涌聯安新村遊樂場集合。

（出發日期：2022年11月23日）



早上大埔有小雨，搭車到屯門公路轉車站，大欖天色不錯，只是天陰，未有下雨，在遊樂場等齊人開始起步，經大欖懲教所，走至女子監獄旁車路上行，走一段越野單車路接大欖自然徑，沿路漫步欣賞大欖水塘美景，11時多已到達吉慶橋，涼亭旁有枱可大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經大欖懲教所接大欖自然徑、賞大欖水塘美景👇👇👇

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吉慶橋今日只有幾個釣魚友，遊人也不見，看看天上雲好厚，怕快會下雨，走南坑排古道較快，算了就走南坑排古道，下午1時多到達村口，等小巴出元朗午膳，今日輕鬆遊11公里多，4個小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，經吉慶橋、走南坑排古道👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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