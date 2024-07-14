屯門行山｜漫步大欖自然徑賞水塘美景 吉慶橋走南坑排古道出元朗
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
高空擾動正為廣東及南海北部帶來驟雨，看過天文台雨量分佈圖，西北面雨量較少，路段亦較為平緩，有雨漫步也不錯，就走大欖自然徑，大欖涌聯安新村遊樂場集合。
（出發日期：2022年11月23日）
早上大埔有小雨，搭車到屯門公路轉車站，大欖天色不錯，只是天陰，未有下雨，在遊樂場等齊人開始起步，經大欖懲教所，走至女子監獄旁車路上行，走一段越野單車路接大欖自然徑，沿路漫步欣賞大欖水塘美景，11時多已到達吉慶橋，涼亭旁有枱可大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，經大欖懲教所接大欖自然徑、賞大欖水塘美景👇👇👇
+44
吉慶橋今日只有幾個釣魚友，遊人也不見，看看天上雲好厚，怕快會下雨，走南坑排古道較快，算了就走南坑排古道，下午1時多到達村口，等小巴出元朗午膳，今日輕鬆遊11公里多，4個小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，經吉慶橋、走南坑排古道👇👇👇
+29
行山前先了解行山禮儀：
+11
建議放入背囊的行山裝備：
+13
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
屯門親子行山路線｜漫步藍地水塘打卡 指示清晰最啱合家歡郊遊屯門行山｜大欖奇石遊打卡企鵝石、豬八戒石 路線不長尋石好玩粉嶺行山｜丹竹坑起步上屏風山 下山經七木橋尤德亭衛徑下南涌村黃大仙行山路線｜逆走衛徑上東洋山五桂山 經照鏡環山落鯉魚門烏蛟騰行山｜登馬頭峰享船灣淡水湖美景 落大峒經苗三古道兜一圈城門水塘行山｜火炭起步行沙田郊野徑往針山 經下城門水塘落大圍
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】