屯門行山路線｜洪水坑水塘上山尋遊隼石　經黃泥墩水塘出大棠落山

撰文： 小牛牛 最後更新日期： 2021-02-27 09:27

今次全程10公里，需時約4小時，80%是浮沙碎石路徑，建議帶備行山杖，少量樹蔭做足防曬。休足兩個多月辨理私人事務，加上工作繁忙。已急不及待走到山林上。可能是休足太久了，早上整理裝備時都有點生疏，連行山鞋都有些發霉呢！ 路線：鍾屋村 > 洪水坑水塘 > 遊隼石 > 黃泥墩水塘 > 大棠 （行山日期：2021年2月16日）

太耐没行山，太太建議㨂選輕鬆路線吧！可是我實在有太多景點想去呢！内心掙扎了一陣子，結果選了尋找近期大熱：遊隼石（其實已大熱過後了）。

同場加映！牛年行「牛」山，香港有「牛」字的山峰：（按圖放大）

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牛年行山路線｜精選8座香港「牛」山 黃牛山水牛山最熱門

從鍾屋村出發，走到洪水坑水塘，開始上山，打算順道到訪神鵰石。可是一時大意入錯山徑，上了不知名的山頭，這裏地上滿佈電單車胎痕跡，相信是越野單車愛好者地點。突然從後聽到隆隆巨響，有三架電單車正向山上衝上，我們唯有讓路避開，即時沙塵滾滾。

小休之後繼續沿山脊走，浮沙碎石路，加上風化關係，路況變得愈來愈跣腳，小心翼翼慢行。跟據地圖顯示位置和絲帶引路，很快便到達遊隼石，的確栩栩如生。拍照後，經過黃泥墩水塘，再到達楊家村。慣例支持本地小農地耕作，新鮮有機蔬菜，開心又滿足回家享用。

▼按圖看清沿途風景及漂亮的植物

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鍾屋村到大棠路線資料：

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

10個令人懷疑人生的行山時刻：（按圖放大）

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】