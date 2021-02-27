屯門行山路線｜洪水坑水塘上山尋遊隼石　經黃泥墩水塘出大棠落山

即時體育
撰文：
最後更新日期：

今次全程10公里，需時約4小時，80%是浮沙碎石路徑，建議帶備行山杖，少量樹蔭做足防曬。休足兩個多月辨理私人事務，加上工作繁忙。已急不及待走到山林上。可能是休足太久了，早上整理裝備時都有點生疏，連行山鞋都有些發霉呢！

路線：鍾屋村 > 洪水坑水塘 > 遊隼石 > 黃泥墩水塘 > 大棠

（行山日期：2021年2月16日）

太耐没行山，太太建議㨂選輕鬆路線吧！可是我實在有太多景點想去呢！内心掙扎了一陣子，結果選了尋找近期大熱：遊隼石（其實已大熱過後了）。

同場加映！牛年行「牛」山，香港有「牛」字的山峰：（按圖放大）

+5
+5
+5

牛年行山路線｜精選8座香港「牛」山　黃牛山水牛山最熱門

從鍾屋村出發，走到洪水坑水塘，開始上山，打算順道到訪神鵰石。可是一時大意入錯山徑，上了不知名的山頭，這裏地上滿佈電單車胎痕跡，相信是越野單車愛好者地點。突然從後聽到隆隆巨響，有三架電單車正向山上衝上，我們唯有讓路避開，即時沙塵滾滾。

小休之後繼續沿山脊走，浮沙碎石路，加上風化關係，路況變得愈來愈跣腳，小心翼翼慢行。跟據地圖顯示位置和絲帶引路，很快便到達遊隼石，的確栩栩如生。拍照後，經過黃泥墩水塘，再到達楊家村。慣例支持本地小農地耕作，新鮮有機蔬菜，開心又滿足回家享用。

▼按圖看清沿途風景及漂亮的植物

+17
+17
+17

鍾屋村到大棠路線資料：

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

10個令人懷疑人生的行山時刻：（按圖放大）

+4
+4
+4

【同場加映！了解更多行山冷知識】

與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+2
+2
+2

決定原路折返的4個重要因素　回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？　每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法　從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者　4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

+10
+10
+10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+8
+8
+8
財政預算案｜改善10條熱門行山徑　撥5億提升郊野公園設施
【行山】2020年郊野公園訪客升但垃圾量下降　損毀植物個案增加
【行山】曾淑雅挑戰香港第3高峰大東山　非芒草季節亦有靚打卡位
行山｜江美儀挑戰船灣淡水湖郊遊徑　行完15公里還有力跑向大美督
長洲行山路線｜碼頭起步至小長城賞骷髏石　到張保仔洞探險半日遊
荃灣行山路線｜上山賞青馬、汀九雙橋　把握黃昏入夜前拍攝靚景
【大帽山行山路線】大埔走馬崗起步避人潮　連走四座山先苦後甜
牛年行山路線｜精選8座香港「牛」山　黃牛山水牛山最熱門

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。