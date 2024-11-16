元朗單車遊｜遊壁畫村感受街頭藝術　沿途訪古蹟打卡錦田天空之鏡

周二天陰陰，天氣有點涼，小組去踩車。

（出發日期：2022年11月15日）



10點元朗出發，第一站由元朗踩去藍地看壁畫村，打卡後第二站踩去廈村探靈渡寺。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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拍照後順路踩往大坑渠看塗鴉牆，在塗鴉牆拍過大合照沿來路踩至錦田高埔午飯。飯後第三站入水頭村看古蹟，二帝書院、泝流園、大王爺、周王二公書院，又踩到錦田鄉村俱樂部，還在大草坡拍跳起照。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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尾站到水尾村看天空之鏡及錦田樹屋，看罷景點由水尾村踩出馬路，隊友回元朗交車，阿喵跟兩位大哥踩回上水搭車，多謝敬哥、明哥引路，是日共踩50公里，5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【荷蘭傳奇門將雲達沙也曾踩單車遊元朗】

【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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（部份相片取自隊友）

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