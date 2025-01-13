英足總盃｜曼聯作客阿仙奴下半場10人應戰被扳平 憑互射12碼晉級
撰文：蕭通
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英格蘭足總盃周日（1月12日）第三圈賽事，上演阿仙奴對曼聯的重頭戲。改穿特別版白色球衣的阿仙奴，在法定90分鐘與對手曼聯踢成1：1。經加時作賽，雙方未改寫比數。曼聯最終憑互射12碼以5：3險勝對手，晉級第4圈。
兩軍於上半場互交白卷。首個入球出現在下半場52分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）接應加拿祖（Alejandro Garnacho）傳球，為曼聯先開紀錄。至61分鐘，達洛治（Diogo Dalot）在兩黃變一紅下被逐，曼聯少踢一人。
短短兩分鐘後，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）即為阿仙奴建功扳平，佔盡優勢的阿仙奴70分鐘更博得十二碼，隊長馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）操刀主射，但被今仗表現神勇的曼聯門將比恩迪亞（Altay Bayindir）「捉到路」撲出。
雙方於法定時間踢成1：1， 經加時未分高下。在互射12碼階段，曼聯5輪皆中，阿仙奴則有夏維斯（Kai Havertz）操刀被擋出，結果由曼聯勝出賽事。
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