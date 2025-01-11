英足總盃｜利物浦4蛋贈阿克寧頓 阿歷山大阿諾特入波基艾沙開齋
撰文：陳智深
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英格蘭足總盃第3圈，英超榜首球隊利物浦主場半力出擊下，仍輕鬆以4球輕取乙組阿克寧頓晉級。
「紅軍」今仗收起沙拿、雲迪積克、艾利臣及羅拔臣等主力，不過近期狀態低沉的阿歷山大阿諾特以隊長身份正選上陣領軍，前線以迪奧高祖達夥拍達雲紐尼斯在前線掛帥；中場以蘇保斯拉爾搭遠藤航鎮守，另外派出多名小將包括昆沙、泰拿摩頓及初次上陣的恩古莫亞。
戰至29分鐘，利物浦一次反擊，達雲紐尼斯快放後傳中，迪奧高祖達門前輕鬆撞射入網，紅軍領先。臨完半場前，阿歷山大阿諾特禁區外起腳遠射中遠柱彈入，利物浦兩球領先返回更衣室。
下半場後備入替前鋒費達歷高基艾沙禁區內施射被阿克寧頓門將撲出，另一後備上陣小將積頓丹斯衝前執雞射入成3：0。費達歷高基艾沙於86分鐘再次射門，惜中柱彈出未能再添紀錄。4分鐘後基艾沙再次起腳遠射終於中遠柱彈入，紅軍最終以4球輕取對手。
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