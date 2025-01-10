足總盃｜愛華頓陣前易帥由「傳奇兩閘」領軍　最期待畫面未有出現

愛華頓在周四（9日）晚出戰足總盃第三圈，主場對英甲的彼德堡。賽前3小時，愛華頓宣布解僱領隊戴治（Sean Dyche），改由「傳奇兩閘」拜恩斯（Leighton Baines）及史密斯高文（Seamus Coleman）暫時合作領軍。炒領隊後，愛華頓以2：0擊敗彼德堡晉級，終止兩連敗的頹勢。據英國博彩公司的賠率，前主帥莫耶斯為新帥的頂頭大熱，而摩連奴也是熱門之一。

這場足總盃比賽還有一個焦點，愛華頓的39歲後防老將艾舒利楊格（Ashley Young），有機會與他的18歲兒子、效力彼德堡的泰勒楊格（Tyler Young）上演足總盃154年歷史上首場父子對決。結果，泰勒楊格在後備席坐足90分鐘，期待以久的歷史時刻並無發生。



拜恩斯（左）及史密斯高文（右）合作領軍，帶領愛華頓在足總盃贏波。（路透社）

愛華頓聯賽成績低迷，目前19戰得17分排第16位，比護級區只多1分，外界都估計領隊戴治「命不久矣」，快將被炒。令人意想不到的是，愛華頓炒人的時機，「拖肥糖」在當地時間周四晚7時45分對彼德堡，他們就在賽前3小時多，於下午4時25分宣布炒了戴治，另外戴治的4位助教亦同時離隊。臨急臨忙之下，愛華頓委任U18主帥拜恩斯及隊長史密斯高文合作掌帥印，暫時帶領一隊訓練及比賽。

臨時上馬的拜恩斯說：「一切都不同了，我跟大家一樣都是今日（周四）才知道。今場的正選陣容之前已經定下，我們只是作出一些小調整。一切突然不同了，但這就是足球，這是我們的工作。」40歲的拜恩斯及36歲的史密斯高文是愛華頓的傳奇兩閘，前者踢左後衛，以傳中及死球聞名，至於右後衛高文尚未正式退役，現任隊長，當打之齡以速度見稱。

當年拜恩斯在左，高文在右，兩閘齊飛，相信是不少愛華頓球迷的集體合憶，如今兩人成為球隊的暫代主帥。（Getty Images）

炒領隊後，愛華頓趁面對低組別的球隊反底，比圖比東卡在上半場尾段開紀錄，伊利文尼戴耶在完場前射入十二碼，最終愛華頓以2：0擊敗彼德堡，終止兩連敗頹勢，取得近6仗首場勝仗。

下任愛華頓主帥 莫耶斯頂頭大熱

新帥人選方面，由於樸達已經落實接掌韋斯咸，外界估計愛華頓很可能邀請莫耶斯回巢。61歲的莫耶斯是愛華頓的傳奇領隊，曾連續執教球隊11年，擅長在小本經營下保持理想的成績，代表作是04/05球季勇奪聯賽第四名，獲得歐聯外圍賽資格。他在2013年被曼聯撬走，成為費格遜接班人，但成績未如預期，被嘲為「足球天才」，黯然下台，之後他教過皇家蘇斯達、新特蘭及韋斯咸，目前賦閒在家。

據博彩公司bet365的下任愛華頓領隊賠率，莫耶斯為1.2倍的頂熱大熱，接着是7倍的摩連奴，其餘人選都超過10倍。

愛華頓的艾舒利楊格及彼德堡的泰勒楊格同列後備，兩人在場邊熱身。（路透社）

楊格父子對決未有上演

今場足總盃的焦點還有楊格父子對決，39歲父親艾舒利楊格為愛華頓球員，而18歲兒子泰勒楊格則是彼德堡的中場。在足總盃154年歷史上，從未有過父子對決的場面，楊格父子有機會創歷史。然而，最期待的畫面沒有出現，兩位楊格各自先列後備，艾舒利楊格在73分鐘後備上陣，但泰勒楊格就坐足90分鐘，沒有上陣。

彼德堡領隊戴倫費格遜賽後解釋，為何尾段不換泰勒楊格入場，他說：「要泰勒做後備是非常困難的決定，但我必須做我認為對球隊有利的事。」戴倫費格遜是曼聯傳奇領隊費格遜的兒子。

他續解釋：「儘管我希望泰勒上場，如果當時比數已經輸到0：2，我會讓他上陣，但當時比數是0：1，我必須派前鋒入場。我必須盡力爭取最好的結果，為團隊作出最好的決定。」

艾舒利楊格後備入替，但泰勒楊格長居冷板。（路透社）