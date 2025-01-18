英超｜祖斯甸古華特連中三元　般茅錄11場不敗　作客大勝紐卡素

撰文：威廉神
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英超本港時間周六（18日）早場紐卡素主場迎戰般尼茅夫。客軍藉祖斯甸古華特連中三元，帶領球隊以4：1擊敗紐卡素。

開賽僅6分鐘，祖斯甸古華特接應傳中禁區內左路「撳射」遠柱入網。紐卡素傾力反撲，紐卡素隊長般奴古馬雷斯，在25分鐘接應角球無人看管下頂入追平。

祖斯甸古華特為般尼茅夫射入3球，作客大破紐卡素。（Getty Images）

至44分鐘，祖斯甸古華特在紐卡素禁區外截得對方誤傳後起腳射入，令般尼茅夫再次領先完半場返回更衣室。

61分鐘，紐卡素被客軍圍攻，門前一輪混戰紐卡素未能解圍，般尼茅夫藉丹高奧達拉門前射入，不過原來皮球早已出界，客隊食詐糊，比數仍然維持1：2。

至補時階段，客軍連入兩球全面擊潰紐卡素。先有祖斯甸古華特再入一球完成帽子戲法，之後米路斯卻基斯射入埋齋一球，最終般尼茅夫作客以4：1擊敗紐卡素，暫時升上第6位。

祖斯甸古華特賽後獲選為今場最佳球員，同時取走比賽皮球作紀念。（Getty Images）
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