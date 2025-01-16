足球．人物誌︱遠藤航不介意長坐冷板　願為利物浦犧牲小我

遠藤航上季加盟利物浦後，深獲高普領隊器重，出場時間直迫一眾主力，今季由史諾掌帥後卻備受冷落，英超半季過去仍未獲正選。

沒有球員喜歡長坐後備席，近日轉會窗重開，外界猜想這位日本國家隊隊長會尋求離隊，出乎意料地，遠藤航對史諾的安排毫無怨言，甚至揚言：「我不會感到沮喪」，猶如現今足球界極罕見的「勞動模範」。



遠藤航今季在利物浦長坐冷板仍毫無怨言。(Getty Images)

利物浦高價收購連環失敗的「後備方案」

2023年夏天，利物浦在收購防守中場時吃下連場敗仗，就算願意出高價，卡些度（Moises Caicedo）和拉維亞（Romeo Lavia）均落入競爭對手車路士手中。無計可施之下，球會打破慣例從史特加簽入已經30歲的遠藤航，以紓援這個位置人手嚴重不足的問題。

加盟初期他都是後備上陣為主，勤奮實幹而且每次落場都搏到盡的態度，深得高普欣賞，加上季中出現傷病潮，遠藤航的上陣時間亦愈來愈多，上季英超獲20次正選，歐霸10場比賽9次正選上陣。高普的重金屬足球，正選陣容內偏好有一位專責掃盪而傳球有一定功力的中場，正好適合遠藤航發揮。史諾領軍後一改配置，寧願改造有突破能力的格雲貝治任防中，踢法較為「硬橋硬馬」的遠藤航出場機會大減。

遠藤航上季在高普麾下出場率直迫一眾正選。(Getty Images)

「我不會感到沮喪」

半季下來，他只得8次英超上陣，而且全是後備，當中4場只得1分鐘，2場3分鐘，8場加起來只得可憐的56分鐘；歐聯6場亦是全坐冷板，2次後備出場都是只得1分鐘。他唯一的表演舞台是被各大強隊視為「雞肋」的聯賽盃，4場有3場正選，後備一場也近半個鐘。

眼見利物浦今季在英超及歐聯雙線振翅高飛，媒體一致認定遠藤航一定會感到沮喪，市場亦陸續出現他離隊的轉會傳聞，不過遠藤航強調：「我不會感到沮喪或類似的東西，只會一直嘗試幫助球隊。」他直言，「當然我想在每場比賽出場，但我們需要球隊內每一個人，我能夠做的就是為每場比賽作好準備。」

利物浦新帥史諾大讚遠藤航的態度和表現。(Getty Images)

做大後備甘之如飴

遠藤航不止上陣時間較上季大減，而且近期在紅軍後防傷兵潮下，更要客串踢中堅，亦被視為他「應該」感到沮喪的另一源頭。他的回應是：「我在18至25歲期間常常踢後衛，所以無論踢中堅或6號位（防守中場），我都不介意，也不會找領隊討論我的位置。」

不介意轉位，做後備亦毫無怨言，遠藤航的態度堪稱模範：「我只是在做我能夠做的事」，「最重要的是球隊能取得一些成就，我們需要每一個人，所以我們要為未來每場比賽作好準備。」

即使給遠藤航上陣機會不多，利物浦主帥史諾堅稱：「他是球隊重要的部分，每當我們需要他，在中場或是中堅位置，他都會踢得很好」，又感慨聯賽盃對熱刺一仗，「我一調他離陣，我們便失球了！」並大讚對方態度專業，「他就是個：『無論你何時派我出場，要踢任何位疊，我都會拚盡全力』的球員。」

遠藤航自小喜歡披頭四，最愛的金曲是《Let It Be》。(路透社)

披頭四粉絲「命中注定」成紅軍

遠藤航的工作態度在現今足球壇實在好得難以置信，不禁令人懷疑那不過是場面說話，實際上已私下尋求離隊之類。一旦深入了解這位日本隊長與利物浦的連結，或許便不會再有這些猜想。自小他已喜歡樂隊披頭四（The Beatles），卻一直不知道這個經典樂隊來自利物浦，「加盟利物浦後，朋友告訴我才知道」，遠藤航聽罷感到轉會紅軍猶如「命中注定」。

「我真的很喜歡這個城市和這裏的人，他們非常親切友善。」他特別前往當地的披頭四博物館參觀，「我的英文老師熱愛披頭四，上堂前我總是會先聽披頭四的歌，我識得好幾首，最喜歡的是《Let It Be》。」

遠藤航是4個孩子的爸爸。（IG）

4個孩子的爸爸

他很少談及私生活，個性成熟穩重背後，或跟已是4個孩子的爸爸有關。曾任史特加青訓及門將教練松岡裕三曾說過，遠藤航總是以家庭行先，「就算比賽後很累，也會花時間跟孩子共處，是個充滿慈愛的父親。」加盟初期聯賽盃對李斯特城後，曾開心地分享：「今天是個大日子，我的4個孩子到新學校上學，我尚未聽說他們的感受，但我很期待。很開心我的家人來到這裏，我們搬入新居，一切都很好。我已急不及待看到他們，家庭是我的一切。」

他曾表示太太對一家人2023年移居利物浦生活感到開心，遠藤航渴望到英超發展，太太亦大力支持，從家庭到效力的利物浦，遠藤航都是個使人安心的對象，他的個性也跟他最愛的披頭四名曲《Let It Be》一樣，無論遇上任何逆境也能夠隨遇而安。

他目光遠大，就算在國家隊和之前效力的史特加都是必然正選兼隊長，越級挑戰加盟利物浦後清楚明白自己的位置，不介意只當大後備，待心地等待出場機會，願為利物浦犧牲小我。因此與其聆聽種種轉會雜音，更傾向相信遠藤航會留在利物浦市默默耕耘，紅軍再度4線爭標，下半季這位「單挑之鬼」肯定尚有不少表演機會。