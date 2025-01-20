英超｜贈葉士域治6蛋 曼城重上前四
撰文：蕭通
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英超周日（1月19日）賽事，曼城作客6：0大勝葉士域治。賽後曼城以22戰積38分升上第4位，落後少踢一場的榜首利物浦12分，與次席阿仙奴、排第3的諾定咸森林則相差6分；葉士域治以22場16分排第18。
上半場27分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）為曼城先開紀錄。3分鐘後，高華錫（Mateo Kovacic）在菲爾科頓助攻下入球，為曼城拉開比數。至42分鐘，菲爾科頓接應奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）傳球，梅開二度及令曼城半場領先3：0。
換邊後，謝利美杜古（Jeremy Doku）在49分鐘，也在奇雲迪布尼妙傳下建功。至57分鐘，則由謝利美杜古助功，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）成功破網。69分鐘，後備上陣的占士麥阿迪（James McAtee）以頭槌頂入，將比數改寫至6：0。
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