英超︱曼聯主場1：3負白禮頓　奧拿拿低級失誤又輸一場續排第13

曼聯近期的回勇又迎來打擊，英超迫和利物浦、足總盃淘汰阿仙奴，上場聯賽末段連入三球反勝修咸頓，今仗重返奧脫福主場作戰，悼念剛辭世的名宿丹尼士羅，想不到未能以一場勝仗送別舊日英雄，還全失3分。



丹尼士羅之夜5分鐘已失守

曼聯在阿莫林上任後難得的好勢頭，今場面對白禮頓僅5分鐘便再失守，三笘薰以速度爆贏馬沙拉奧後，橫傳予隊友文達（Yankuba Minteh）建功，至23分鐘舒克斯禁區內被拉跌，曼聯獲判十二碼，隊長般奴費南迪斯操刀中鵠，曼聯扳平1：1。

奧拿拿出醜球友無力挽

可是曼聯未能乘扳平的氣勢後上，下半場反而接連失球。60分鐘輪到先開紀錄的文達投桃報李，為三笘薰送上助攻，後者不負所托為白禮頓射成2：1，再次在奧脫福領前。事實上5分鐘前曼聯後防已響起警號，白禮頓把握罰球機會將皮球送入網窩，只是被VAR檢視後取消了入球。

只落後一球，曼聯可能尚有力追回，76分鐘門將奧拿拿一次低級失誤，令這場比賽無力挽回。白禮頓地波傳中，奧拿拿出迎「牛油手」，皮球落入白禮頓後備入替的前鋒魯達（Georginio Rutter）腳下，他冷靜地射成3：1，作客以此比數擊敗紅魔。

曼聯今場10次起腳，就只得般奴費南迪斯的入球一次命中目標，白禮頓贏得具說服力，新帥阿莫林的重建任務極難行，今季踢畢22場英超聯賽，曼聯已輸到第10場，以26分續排第13位。或許一如阿莫林早前所言，這支昔日班霸如今要為護級而努力。