英超．人物誌｜伊拉奧拿領般尼茅夫大躍進　畢爾包隊長師承比爾沙

要數今季英超的驚喜球隊，除了諾定咸森林，還有般尼茅夫，他們曾擊敗曼城、曼聯、熱刺、阿仙奴，周六（18日）在英超作客4：1擊敗紐卡素後，在聯賽已連續10場不敗，主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）由此成為般尼茅夫史上，首位達成此走勢的領隊。

伊拉奧拿自上季初接掌般茅帥印以來，以他推崇的高壓逼搶戰術，將這支「升降機」帶到新高度，而他的風格，與他球員年代在畢爾包的經歷、接受阿根廷名帥比爾沙「教育」的經驗不無關係。



伊拉奧拿在2023年夏天來到般尼茅夫，取代前任加利奧尼爾，當時球會主席科尼已表明，會聘請伊拉奧拿，主要是考慮到他的戰術風格。

伊拉奧拿在上任之初，則如此形容：「要踢得有效率，就要盡量靠近手禁區去踢，我們會盡量往對手半場壓前一點……前線球員有能力去維持逼搶效率，當重新搶回控球時，就能更靠近對手的大門。」

球員年代的伊拉奧拿，在畢爾包擔任隊長多年，他的生涯除了退役前最後一年到美職落班，其他時間都在畢爾包度過。（Getty Images）

有留意西甲的球迷，相信對伊拉奧拿不會太陌生，這位右閘幾乎整個球員時代都在畢爾包度過，也長年出任隊長。他在畢爾包一隊12個球季間，高光時刻無疑是2011/12球季打入歐霸盃決賽，雖然最後不敵馬德里體育會屈居季軍，但當時畢爾包在名帥比爾沙麾下踢得極具侵略性，全場壓逼對手，反擊時中鋒洛蘭迪、兩翼的伊卡蒙尼恩和蘇沙亞達一同衝鋒陷陣，加上迪馬高斯和安達靴里拉體力深不見底，往往及時掩至，當時仍在皇朝之末的曼聯，也在16強不敵他們的高壓足球。

2012年歐霸盃16強，畢爾包作客來到奧脫福，曼聯也無法招架。（Getty Images）

伊拉奧拿幾乎整個生涯都在畢爾包度過。（Getty Images）

比爾沙執教風格 塑造伊拉奧拿足球理念

畢爾包當年的踢法，對伊拉奧拿日後執教影響深遠，他在2018年初執教鞭時不算成功，在塞浦路斯球會AEK拉納卡教了半年就被炒，最後兩個月更一場都贏不到。敗走回到西班牙，他接下了西乙（當時名為西乙A）球隊米蘭迪斯的教職，竟在西班牙盃淘汰西甲的切爾達、西維爾和維拉利爾，打入4強，一年合約結束後，他就來到了華歷簡奴，第一季就領軍升上西甲，升班後第一季，他又再領軍打入西班牙盃4強。

早在當時，伊拉奧拿執掌的華歷簡奴也是以逼搶聞名，更有一項相當亮眼的數據——2022/23球季，即他來到英超前一季，他執教的華歷簡奴成功搶走對手控球再轉化為射門的次數達到68次，在歐洲五大聯賽球隊中排名第二，只比拜仁慕尼黑少。

伊拉奧拿在華歷簡奴執教時創下佳績。（Getty Images）

伊拉奧拿去年接受英國《衛報》訪問時，坦言球員年代在比爾沙身上學到許多，特別是對體能方面的要求，「體力是將節奏提高的關鍵，我常跟球員說，覺得累的時候也要叫隊友傳球給你，作為英超球員，你覺得累的時候，對手也會覺得累，而這正是去壓逼對手、擊潰他們的好時機。要做到這件事，就要有過人的體能。」

「在比爾沙的年代也一樣。我在他麾下踢過兩季，他的要求極高，若要執行到他的踢法，必須整隊都以同一方式、而且抱着一起付出所有的心態去訓練，需要球員們信任同一套理念，才能成事。」今天般尼茅夫的好表現，正是他獲得了這種的信任的結果。

比爾沙奉行的高壓踢法，對伊拉奧拿的執教理念影響深遠。（Getty Images）

比爾沙初登英超曾有陣痛 蘇蘭基道出成長關鍵

2023年夏天，伊拉奧拿帶着同一套理念來到英超，卻曾迎來陣痛期，來到英超後第一季，他執教般尼茅夫的頭9輪英超中只取得2分，到第10輪才贏波；然而在第11輪1：6大敗予曼城後，球隊像突然對新戰術融會貫通，緊接的7輪中取得6勝1和，最終以破球會紀錄的48分英超積分，以第12名完成球季。蘇蘭基的蛻變是般茅上季佳績的關鍵，而伊拉奧拿的戰術也造就了他的躍進。

蘇蘭基在車路士出身、之後踢過利物浦，都不甚成功，2019年去到般尼茅夫後，隨隊降落英冠又在2022/23球季返回英超，但表現不算太突出。事實上，在伊拉奧拿去到般尼茅夫前，蘇蘭基在96場英超賽事中只入過10球，射門轉化為入球比率僅為7.1%；而與伊拉奧拿合作的短短一季間，他的入球數字來到了19球，轉化率也暴增到16%。

蘇蘭基踢出好表現，不僅成為英格蘭國腳、今季也轉投熱刺，他去年接受The Athletic訪問時就提及過自己的大爆發，雖然一部份來自個人成長，但與伊拉奧拿在2023年夏天接掌般尼茅夫後帶來的轉變不無關係，「他要求我們去壓逼對手，這種風格跟以往不一樣。」

蘇蘭基（左）在般尼茅夫的成長，伊拉奧拿（右）也幫助不少。（Getty Images）

「我的踢法一直都有逼搶的成份，事實上，般尼茅夫一直都是一支喜歡壓逼對手的球隊，但在他（伊拉奧拿）麾下，戰術變得更細緻，他很講求細節，我們開很多會，也需要時間去記住所有做法，但只有如此我們才能將戰術自然地運用。」

蘇蘭基透露，當時伊拉奧拿指示球員：「要在合適的時間和地點才去壓逼，而不是無時無刻都逼搶，內裏有其一套結構……一搶到球就快速地作攻守轉換，由於我總是站位最前的一個，所以我會獲益、獲得更多入球。」伊拉奧拿的風格雖然進取，但也強調時機，蘇蘭基道：「他說過，不要胡亂用體力，不然搶了球回來，也無力去入波。」

伊拉奧拿這種實事求是的個性，從球員年代至今未變：他在畢爾包時的最後一場聯賽，球隊獲十二碼，任劊子手的隊友阿杜里斯想將主射機會讓給伊拉奧拿，他斷言拒絕，畢竟作為隊長要將球隊利益放在第一位，最終卻造成了更好的結果——阿杜里斯射入十二碼，4分鐘後，再助攻予伊拉奧拿，以入球完成生涯最後一場西甲賽事。

祖斯甸古華特能否像蘇蘭基般迎來大躍進？（Getty Images）

蘇蘭基離隊後，今季另一前鋒呈現出相似的成長——祖斯甸古華特（Justin Kluivert）上季由阿積士加盟般茅，身價僅約1025萬鎊，加上現年已25歲，雖是名將之後也不獲太高期望，首季在聯賽取得7個入球；今季他踢了21場聯賽已攻入10球，已超越了上季數字、也追平了個人生涯單季入球紀錄（11球）。

在伊拉奧拿麾下，小古華特的成長令人期待，而在連續10場不敗後，這位前鋒坦言，自己和隊友也期望繼續在伊拉奧拿領導下創造歷史，「隊內不少球員都希望爭取歐洲賽資格，而這也在我們的表現中也反映了。歐聯也許有點難，但為何不試一試呢？」

般尼茅夫在22輪聯賽過後已獲38分，要刷新球會在英超的積分紀錄（48分）大概只是時間問題；能否創下奪得歐洲賽資格的歷史，也值得期待。