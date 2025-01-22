歐聯｜利物浦2：1勝10人里爾　提前晉級16強

歐聯周二（1月21日）舉行第7輪賽事，利物浦以2：1擊敗里爾。目前利物浦以全勝得21分居榜首，提早一輪出線16強；里爾以13分排第11位。



圖為2025年1月21日歐聯第7輪賽事，艾沙文迪被逐離場。（Aissa Mandi）（Reuters）

上半場34分鐘，沙拿（Mohamed Salah）在居迪斯鍾斯（Curtis Jones）助攻下，為利物浦先開紀錄。下半場59分鐘，里爾的艾沙文迪（Aissa Mandi）兩黃一紅下被逐離場。3分鐘後，莊拿芬大衛（Jonathan David）建功為里爾扳平。但4分鐘後，哈維艾利洛（Harvey Elliott）入球，助利物浦奠定勝局。

圖為2025年1月21日歐聯第7輪賽事，莊拿芬大衛（Jonathan David）為里爾取得入球。（Reuters）

圖為2025年1月21日歐聯第7輪賽事，哈維艾利洛（Harvey Elliott）入球，助利物浦重新領先。 （Reuters）

同日歐聯賽事結果

摩納哥 1：０ 阿士東維拉

阿特蘭大 5：０ 格拉茨

馬德里體育會 2：1 利華古遜

賓菲加 4：5 巴塞隆拿

博洛尼亞 2：1 多蒙特

布魯日 ０：０ 祖雲達斯

貝爾格萊德紅星 2：3 燕豪芬

利物浦 2：1 里爾

施洛雲 1：3 史特加