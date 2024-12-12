歐聯｜曼城作客祖雲達斯再吞敗仗　餘下兩仗皆硬仗出線16強存暗湧

曼城歐聯作客0：2不敵祖雲達斯，延續近期低迷狀態，各項賽事近10場只勝1場。6輪比賽過後僅以2勝2和2負得8分排第22位，以前8名直接晉級16強機會較微，主帥哥迪奧拿賽後仍讚揚球隊表現出色，稱為麾下感到驕傲：「當扭轉局面後，我們不會忘記這段時期。」



哥迪奧拿賽前指球隊急需一場勝仗重振士氣。（Getty Images）

自10月31日在聯賽盃不敵熱刺後，曼城陷入一段罕見低潮，包括各項賽事長達8場不勝，直至上周英超對諾定咸森林時才取得久違的勝仗，「藍月亮」之後卻再陷困境，對水晶宮在兩度落後下追和才艱辛地作客取得1分。

今場在歐聯作客挑戰祖雲達斯，哥迪奧拿賽前表示急需一場勝仗重振士氣，奇雲迪布尼在39分鐘送出直線，艾寧夏蘭特單刀挑射但被擋出，錯失破門良機。

夏蘭特（左）上半場未能射入單刀，錯失領先良機。（Getty Images）

上半場雙方互交白卷，換邊後53分鐘，祖雲達斯憑杜辛華荷域頭槌在先開紀錄，之後韋斯頓麥堅尼在75分鐘憑反擊再下一城，助「斑馬軍團」主場以2：0擊退曼城。

曼城今場控球率達73%，但在祖雲達斯堅固防守下未獲太多機會，全場僅錄1次黃金機會。哥迪奧拿賽後仍稱讚球隊表現：「我們踢得非常非常好，只是最後一腳時稍有失誤，但我為球員感到驕傲，他們已全力以赴，希望我們能以好的戰績扭轉這個局面。」

迪布尼上半場送出關鍵直線，但未能幫助球隊破門。（Getty Images）

曼城最後兩輪搶分甚艱難

歐聯8場聯賽階段賽事，曼城已踢了6場，僅以2勝2和2負在36支球隊中排在第22，不止以前8名直接晉級16強機會渺茫，連以前24位進入附加賽也存在暗湧——曼城最後2輪分別要面對同樣要搶分出線的巴黎聖日耳門（6輪後得7分）及布魯日（6輪後得10分）。

哥迪奧拿賽後仍稱讚球隊表現。（路透社）

哥帥希望球隊能作客PSG拿1分，然後擊敗布魯日，在最後兩仗力爭上游。他指作客士砵亭、祖雲達斯和PSG這3場歐聯賽事非常難踢：「我們只能接受，但當扭轉局面後，我們不會忘記這段時期，我們將會更感謝在過去所做的一切。」

曼城周日（15日）深夜將在英超與曼聯上演曼市打吡，「紅魔鬼」最近亦陷入連敗，不知道誰能憑這場同市對決重振士氣？