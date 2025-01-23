歐聯｜洛迪高及雲尼斯奧斯分別梅開二度　皇馬5：1勝薩爾斯堡

歐聯周三（1月22日）繼續舉行第7輪賽事，皇家馬德里以5：1大勝薩爾斯堡。賽後皇家馬德里以12分排第16位；薩爾斯堡則以3分排第34位。



上半場23分鐘，洛迪高（Rodrygo）接應祖迪比寧咸（Jude Bellingham）傳球破網，助皇馬領先對手。於35分鐘，兩人聯手再下一城，皇馬半場領先2：０。

換邊後，麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）在48分鐘建功。至55分鐘，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）將比數改寫至4：０。於77分鐘，雲尼斯奧斯梅開二度。對手至85分鐘破蛋，但無助扭轉敗局。

同日歐聯賽事結果

RB萊比錫 2：1 士砵亭

薩克達 2：０ 比斯特

ＡＣ米蘭 1：０ 基羅納

阿仙奴 3：０ 薩格勒布戴拿模

些路迪 1：０ 年青人

飛燕諾 3：０ 拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門 4：2 曼城

皇家馬德里 5：1 薩爾斯堡

布拉格斯巴達 ０：1 國際米蘭