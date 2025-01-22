歐聯｜巴塞隆拿反勝賓菲加提早晉級　雙方鬥失誤炮製戲劇性入球騷

巴塞隆拿與賓菲加在歐聯上演一場入球大戰，作客的巴塞在一度落後1：3情況下，在補時絕殺以5：4反勝，提前晉級16強。

雙方今場合力炮製9個入球，為球迷奉上對攻盛宴，當中出現不少「派膠」及戲劇性場面，讓巴塞主帥菲力克（Hansi Flick）賽後也不禁感嘆：「此前從未試過如此反勝，這正是我們愛足球的原因。」



巴塞隆拿與賓菲加今場共炮製9個入球。（路透社）

賽前巴塞隆拿以15分排歐聯第2，今仗只要取勝便能提前晉級16強；主場作戰的賓菲加則以10分排第18，落後第8的阿士東維拉3分，同樣需要搶分力爭直接晉級。

開賽僅2分鐘，賓菲加便由柏夫利迪斯（Vangelis Pavlidis）先開紀錄，揭開這場入球大戰序幕；巴塞在13分鐘博得十二碼，由羅拔利雲度夫斯基操刀射入追和1：1。

柏夫利迪斯今場上演帽子戲法，但未能幫助賓菲加贏波。（路透社）

巴塞後防失誤 上半場落後1：3

22分鐘，賓菲加長傳越過巴塞防線，門將施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）出迎卻與左閘巴迪（Alejandro Balde）「炒埋一碟」，雙雙倒地下柏夫利迪斯輕鬆射入空門；僅6分鐘後，施捷斯尼出迎撲跌對手，球證直指十二碼點，柏夫利迪斯操刀中鵠上演帽子戲法，助賓菲卡領先至3：1。

今場兩隊球員出現不少失誤，施捷斯尼與巴迪「炒埋一碟」，讓對手輕鬆射入空間。（Getty Images）

拉芬夏食波餅變笠入空門

上半場產生4個入球，雙方錄7次黃金機會，但下半場戰況更為激烈。比賽第64分鐘，鏡頭突然影到巴塞球員從對方龍門內撿起皮球，主隊門將及後衛狀甚失落。從慢鏡重播見到，賓菲加門將被緊逼下打算長傳，卻剛好斬到拉芬夏頭上直接頂入網中。

有網民笑稱這球頭槌應獲普斯卡斯獎。（微博圖片）

不過僅4分鐘後，巴塞防線又再失誤，中堅兼隊長朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）在對方傳中時「搶點」踢入自家門中，讓賓菲加又再拉開比數至4：2。

阿拿奧祖在68分鐘自擺烏龍。（Getty Images）

落後的巴塞繼續進攻，在76分鐘再博到十二碼，利雲度夫斯基再次操刀射入；乘此氣勢，巴塞由艾利加西亞（Eric Garcia）在86分鐘頭槌頂入追和至4：4，主帥菲力克在大雨中拉開帽子興奮慶祝球隊追和，但這場比賽未有就此結束。

3分鐘後賓菲加獲反擊機會，迪馬利亞突破越位陷阱殺入禁區，但半單刀下起腳被撲到；補時第5分鐘，賓菲加進攻時有球員在對方禁區倒地，然而球證沒有表示，巴塞隨即發動反擊並由拉芬夏射入絕殺一球，作客以5：4反勝對手。

菲力克：這正是我們愛足球原因

儘管球證今場判決引來不少爭議，包括最後未有判罰十二碼予賓菲卡，讓巴塞隆拿攻入絕殺一球。主帥菲力克未有理會，也沒有責怪球隊後防失誤連連，他大讚球隊沒有放棄，更以「瘋狂」來形容這場戲劇性反勝：「最正面之事是球隊心態，這是場非常瘋狂的比賽，我從未經歷過如此反勝，這便是足球，也是我們愛它的原因。」

巴塞隆拿驚險反勝，菲力克賽後大讚球員心態。（Getty Images）

賽後巴塞隆拿以6勝1負續排歐聯第2，提前晉級賽事16強；賓菲加則繼續排在第18，但只領先今輪未踢、排榜尾的曼城2分，出線形勢不容樂觀。

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