歐聯｜利物浦挫里爾全勝晉級16強　再獲對手封為世上最佳球隊

在英超排榜首的利物浦，來到歐聯賽場依然保持出色表現，周二晚作客以2：1輕取法甲的里爾，不單以7戰全勝得21分續踞榜首，並於今屆新制下，率先取得16強資格，與巴塞隆拿攜手提早晉級。



利物浦歐聯保持全勝，提前獲晉級資格。（路透社）

繼上仗英超擊敗賓福特，獲對方主帥法蘭克稱譽為世上最佳球隊後，今場輪到里爾鋒將約拿芬大衛有同樣的讚美；但紅軍主帥史諾卻否認此說，並強調球隊仍有進步空間。

由於在歐聯有大幅領先優勢，利物浦主帥史諾今仗收起了干拿迪、阿歷山大阿諾特、阿歷斯麥亞里士打及加普等主力，但面對今仗賽前保持21場不敗的里爾，還是佔盡上風，並於34分鐘由沙拿接應居迪斯鍾斯直線妙傳後單刀射入。

沙拿為利物浦先開紀錄。（路透社）

利物浦其後放慢節奏，以控球在腳為主，到59分鐘主隊右閘艾沙文迪絆跌路爾斯迪亞斯，兩黃一紅被逐，紅軍形勢大好。然而，里爾3分鐘後卻把握一次傳中機會，輾轉由大衛門前射入，意外地扳成1：1平手。不過，利物浦在67分鐘即追平，哈維艾利洛禁區外施射，皮球「省」中對方守將入網。

利物浦取勝後，7戰全勝得21分，壓過今周神奇地作客以5：4反勝賓菲加的巴塞隆拿，高踞榜首；巴塞則以7戰得18分，緊隨其後；同來自西甲的馬德里體育會，則於主場以2：1擊敗利華古遜後，位列第3。

里爾鋒將約拿芬大衛賽後稱讚利物浦是此刻世上最佳球隊。（路透社）

上仗利物浦憑紐尼斯補時入兩球，以2：0擊敗賓福特，賽後賓福特主帥法蘭克盛讚紅軍是世上最強的球隊；無獨有偶，今場里爾入波功臣大衛亦有同感：「（他們是）非常出色的球隊。我認為他們這一刻是世上最佳隊伍。」

面對這樣的讚譽，史諾賽後受訪時卻回應說：「不是啊。我想，我們有很多有質素的球員，他們亦十分努力。」他補充：「我可以隨便便說出5至6隊都是非常好的隊伍。我們每次都是僅勝⋯⋯拜仁慕尼黑便非常強，而巴塞亦剛以5：4擊敗賓菲加。」

史諾又強調，在歐聯積分排第一並不代表什麼，「我認為我們還有改善空間。就算哥迪奧拿的球隊贏了波，他同樣會說可以改進。完美是不存在的。」