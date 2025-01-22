歐聯｜曼城PSG同處出局邊緣　哥帥安歷基「難兄難弟」搶分爭晉級

巴黎聖日耳門（PSG）將在周三（22日）深夜4時迎戰曼城，為今輪歐聯焦點大戰。兩隊今季歐聯戰績同樣不佳並面臨出局，因此今仗都為搶分之戰。



今屆歐聯新賽制之下，聯賽階段8輪賽事過後，排第1至8名的球隊自動晉級16強，第9至24名則需再踢兩回合附加賽，爭取餘下8個名額。目前還剩兩輪，曼城剛好排在第24，PSG少1分排在第26，兩隊都面臨出局。

曼城早前曾陷低潮。（路透社）

曼城早前陷入低潮，在歐聯近3場賽事也分別1：4大敗予史砵亭、3：3賽和飛燕諾及0：2不敵祖雲達斯，不過近期已逐漸重拾狀態，近5場各項賽事保持不敗，日前更在英超以6：0大勝葉士域治。

主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）承認球隊需重拾節奏，同時形容史東斯回歸是好消息：「感激的是，魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、史東斯（John Stones）和一些前場球員都回歸了，讓我們看看之後會發生什麼。」

史東斯今季頻頻受傷，上月對阿士東維拉復出踢了45分鐘又再缺陣至今。（Getty Images）

他續稱這場比賽對雙方都很重要，並開玩笑道：「我從內心深處希望PSG明天表現不佳，那麼我們就能取勝。不過這種想法也只維持95分鐘，之後我跟安歷基（Luis Enrique，PSG主帥）便會回復往常關係。」

哥迪奧拿在記者會上神情輕鬆，開玩笑指希望對手今表現不佳。（Getty Images）

球員時代，哥迪奧拿與安歷基在西班牙國家隊及巴塞隆拿都為多年隊友，連彼此家人都關係親密。安歷基賽前也為好友送上高帽：「他完善了巴塞的4-3-3體系，是徹底改變足球的獨特教頭。這場比賽重要之處，還在於我跟一位舊隊友和好友交手。」

巴黎聖日耳門上一次未能進入歐聯淘汰賽，已經要數到2004/05球季，曼城則是2012/13球季。安歷基認為新賽制讓一切得難以預測：「我不覺得事前會有人想到曼城6輪過後只得這麼少分，這就是足球，這就是新賽制。我們都不知道要多少分才能晉級，或許要等這場比賽過後才知道。」

安歷基賽前大讚好友哥迪奧拿。（Getty Images）

這位西班牙主帥續稱與哥迪奧拿都喜歡進攻，相信雙方球隊都會積極爭奪球權：「對球隊來說，這場比賽給予我們成長機會，對球隊和我來說都非常有啟發性。我們相對較年輕，但具有實力。」

安歷基亦大讚日前從拿玻里加盟的翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），形容他完美符合球隊風格，不過根據歐聯規例，下一次球員註冊窗口為淘汰賽階段，因此基華拉斯基利亞暫未能代表PSG出戰餘下兩輪歐聯，要等PSG打入淘汰賽才有機會。

曼城最後一輪對手：布魯日

巴黎聖日耳門最後一輪對手：史特加

