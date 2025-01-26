澳網｜冼拿直落三盤挫薩維列夫　第三度捧大滿貫　對手：你太強了

澳洲網球公開賽男單決賽，世界排名第一的意大利球手冼拿（Jannik Sinner），對排名第二的德國球手薩維列夫（Alexander Zverev），最後冼拿直落三盤擊敗對手，成功衛冕，也奪得生涯第3個大滿貫錦標。



冼拿對薩維列夫打得幾乎毫無破綻，首盤6：3擊敗對手，次局打成較接近、彼此保住發球局下，打到tie-break由冼拿以6：7（7：4）獲勝；第三局，薩維列夫仍遭壓制，冼拿再贏一局6：3，直落三局擊敗對手奪冠，且全程未被破發。

冼拿成功衛冕澳網男單冠軍。（路透社）

冼拿由此成功衛冕，也奪得生涯第3個大滿貫錦標，此前他在去年的澳網和美網都封王；他也是首位贏得3個大滿貫錦標的意大利球手。

冼拿大熱奪冠。（路透社）

薩維列夫也迎來一項不光采的數據——已是第3次打入大滿貫男單決賽的他，3次都屈居亞軍，成為網壇史上第6人達到這項「里程」。他在現場訪問時無奈地說：「恭喜冼拿，你很值得這個冠軍。站在這座獎盃旁邊，感覺很糟，我本身希望自己能打得更好，但你（指冼拿）真的太強了——事情就是這麼簡單。」

薩維列夫第三次與大滿貫失諸交臂，不禁落淚。（路透社）

冼拿賽後向薩維列夫送上安慰，說：「你背後有很優秀的團隊、你也是一個很出色的球員。繼續相信自己吧，所有球員和教練都知道你作為一個球員、和一個人來說都很強韌。繼續努力，我們都相信你很快就能贏得這些獎盃的。」