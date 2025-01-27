重劍大獎賽｜佘繕妡多哈站封后　首度揚威國際賽　港隊另類衛冕

港隊重劍女將上站溫哥華站世界盃首度登上頒獎台後，注下強心針，今周末的多哈站大獎賽再度殺入四強，連續兩站摘下國際賽獎牌，這名23歲的港將愈戰愈勇，連下兩城封后。



巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓急流勇退，佘繕妡今季在溫哥華站世界盃首度在國際賽摘下獎牌，相隔兩個月上演多哈站大獎賽。即使「佘佘」在資格賽打起，無阻她的勇態，在正賽圈首兩圈先後輕取法國及瑞士劍手，與今站頭號種子莉絲（Giulia Rizzi）爭入8強。

佘繕妡。（中國香港劍擊總會圖片）

佘繕妡最後一節曾經落後3：7，但她未有放棄，1分鐘內連追3劍，更在最後6秒絕地追成10：10，佘佘在「決一劍」反攻取勝，驚險晉級。佘繕妡與愛沙尼亞的44歲老將Irina Embrich爭奪頒獎台席位，這名23歲港將第三節曾經落後，幸好在短時間反超前，並以15：11鎖定勝局，連續兩站國際賽打入四強，穩奪獎牌。

佘繕妡與烏克蘭劍手Dzhoan Feybi Bezhura碰頭，力爭首度躋身決賽，佘佘第二節發力，打出5：2擴大優勢，結果以14：11再下一城，首度殺入國際賽決賽，與愛沙尼亞劍手Nelli Differt爭冠。佘佘首節打出氣勢，領先6：2，其後一直主導戰局，兩節後大比數領先11：3，勝劵在握，結果以15：7勝出，贏得多哈站重劍大獎賽冠軍，亦是劍擊港隊繼張家朗、江旻憓後，第三人揚威國際賽。值得一提的是，多哈站上年冠軍正是江旻憓，連續兩年由港將封后。

佘繕妡首度揚威國際賽，心情激動。（中國香港劍擊總會圖片）

港隊另一女將連翊希，相隔5年多再度打入國際賽次圈，惟以9：12不敵愛沙尼亞的Nelli Differt止步，而世界排名第9位的何瑋桁則遭意大利劍手在首圈淘汰。

男子佩劍保加利亞站打出驚喜

在保加利亞普羅夫迪夫舉行的佩劍世界盃，由羅浩天、何思朗、陳樂熹及梁天晴組成的港隊男子佩劍隊，首圈力克西班牙後，16強打出超水準，以45：41勇挫3號種子匈牙利闖入8強，其後與中國隊拉成均勢，一度領先下未能笑到最後，以40：45憾負，無緣4強，最後以第8名完成今站，創下港隊男佩世界盃史上最佳的戰績。

（中國香港劍擊總會圖片）