賀歲盃預售兩萬張門票　主辦方望重振外隊賽名聲：搞得就認真對待

賀歲盃2025大年初四（2月1日）將在香港大球場舉行，主辦方邀來卡卡、傑斯、史高斯等18位世界級球星訪港，與本地名宿較量；另又邀請日本球星中田英壽與本田圭佑做嘉賓。



大會今舉行賽前記者會，除了卡卡與本田圭佑今日始抵港、未能趕及出席，其餘球星全數亮相。大型體育活動事務委員會昨日公布，今屆賀歲盃己獲「M」品牌認可，主辦方代表、國際文娛管理有限公司主席金偉明強調，證明賽事達「國際水平」。

他又提到，比賽除了於ViuTV免費直播，更會破天荒在中國、澳門、日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼和越南直播，最高收看人口超過8億。「這是為了配合政府宣傳香港，作為盛事，不能只掛幾個氣球。」

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18位世界級球星出席賽前記者會。（梁鵬威攝）

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去年香港多次舉辦外隊賽，卻惹來連番風波，包括美斯訪港失場；皇馬巴塞名宿訪港，又有球迷投訴見面會「貨不對辦」；最近亦有宏美廣告娛樂集團聲稱邀約巴塞隆拿來港到啟德體育園作賽，結果集團行政總裁黃浩霆涉「行使虛假文書」及「虛報有人犯罪」被捕。

金偉明指，其他人打開門做生意，不評論其做法，但大家應能看到他（國際文娛管理有限公司／ProEvents）的做法，「我們連續兩年舉辦賀歲盃，邀請到多位球星出席，也不是做完去年就滿意，今年渴望再做得更多（本地與海外直播等)，是很完美的。」

主辦方代表、國際文娛管理有限公司主席金偉明。（梁鵬威攝）

他希望廣大市民明白，並非每場外隊賽都會令人失望，而是視乎搞手質素。「其實我們訪問期間，（酒店宴會廳）旁邊正舉行球星見面會，你有沒有聽到有人嘈？如果你（其他搞手）想在這一行搵食，畀心機啦，真心希望這一行搞得好，香港搞外隊賽是有名氣的，不比其他對方輸蝕。如果要做就要認真對待，我不想讓球迷失望。」

金偉明稱，賽事目前已預售約兩萬張門票，已及去年入場人數（20340人），指在啟德體育園今年揭幕下，今屆極有可能是最後一次在香港大球場舉辦賀歲盃，期望更多球迷明天購票入場。

卡富與李華度高舉揮春。（梁鵬威攝）

2025賀歲盃賽事詳情：



日期：2025年2月1日（星期六／大年初四）

時間：下午8：00

地點：香港大球場

票價：380至1280港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台／cityline



2025賀歲盃參賽名單（最終名單有待確認）：



世界明星隊：大衛占士、施治、加利卡希爾、維迪、盧斯奧、卡富、卡卡、傑斯、史高斯、科蘭、路爾斯加西亞、大衛施華、李華度、施斯、夏薩特、艾殊利高爾、沙格拿



香港明星隊：范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪、岑國培、蘇偉泉、山度士、李健和、鞠盈智、李康廉、陳志康、林嘉緯、盧均宜、黃洋、陳肇麒、安基斯、佐迪

