賀歲盃2025免費直播｜ViuTV99台初四電視直播+卡卡傑斯夏薩特獻技
撰文：普利森
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【賀歲盃2025免費電視直播】「FWD富衛保險賀歲盃」將在大年初四（2025年2月1日）在香港大球場上演，ViuTV 99台當晚7:30起現場直播。
今屆賀歲盃由世界明星隊對香港明星隊，世界明星隊陣容包括卡卡、傑斯、維迪、夏薩特等，「香港明星隊」則由李健和、范俊業、陳肇麒等多位香港名宿組成。另外，ViuTV新節目《足球女將》的成員亦會同場獻技。
賀歲盃2025｜免費電視直播及賽事資料
日期：2025年2月1日（星期六）
時間：晚上8時
地點：香港大球場
免費直播：ViuTV 99台2月1日晚上7:30現場直播
參賽名單陣容（以賽會公布為准）：
世界明星隊：大衛占士、施治、加利卡希爾、維迪、盧斯奧、卡富、卡卡、傑斯、史高斯、科蘭、路爾斯加西亞、大衛施華、李華度、施斯、夏薩特、艾殊利高爾、沙格拿
香港明星隊：范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪、岑國培、蘇偉泉、山度士、李健和、鞠盈智、李康廉、陳志康、林嘉緯、盧均宜、黃洋、陳肇麒、安基斯、佐迪
賀歲盃票價及售票連結 380元起睇夏薩特卡卡 見面會套票售罄
賀歲盃2025｜門票價錢及售票連結
賀歲盃票價分5個級別：380元、480元、780元、980元及1280元。380元門票為大球場3樓兩邊及中間較後位置；780元是兩邊龍門後；980元則在角球旗位置，包括球迷愛「捕位」索取簽名的球員通道側；1280元門票則為主層兩邊、及廂房層位置。至於2888元見面會套票及3樓中間靠前位置的480元門票已經售罄。
賽事門票已於12月17日早上10時起發售，售票平台包括FWD MAX及購票通。
購票連結：「FWD MAX生活體驗平台」及購票通
賀歲盃2025｜座位表
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