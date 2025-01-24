賀歲盃2025︱卡卡維迪傑斯訪港　球星名單+門票詳情︱附購票連結

2025年賀歲盃（FWD富衛保險賀歲盃）將於明年2月1日於香港大球場舉行，今屆賽事以「於大球場重聚」為主題，邀來歐聯冠軍級人馬及4位世界盃冠軍得主、前巴西國家隊成員，門票12月17日早上10時起公開發售。



賀歲盃將繼今年後再度舉辦，表演賽於大年初四（2025年2月1日）晚上8時在香港大球場上演，形式維持由「世界明星隊」對「香港明星隊」。

主辦單位國際文娛管理有限公司主席金偉明稱，在啟德體育園即將啟用下，今屆「可能是大球場最後一次上演的賀歲盃」，因此希望陣容「至少不差於今年」，而大會考慮到球迷於今年初賀歲盃後的意見，邀請曾在英超效力的球員為主。

「世界名星隊」參賽名宿

「世界名星隊」有多位英超球員或歐聯冠軍得主，在賽會12月公布馬斯查蘭奴、杜奧巴和禾確特退出賽事後，參賽名宿包括大衛占士（David James）、施治（Petr Cech）、加利卡希爾（Gary Cahill）、維迪（Nemanja Vidić）、傑斯（Ryan Giggs）、史高斯（Paul Scholes）、科蘭（Diego Forlán）、路爾斯加西亞（Luis García）、大衛施華（David Silva）、施斯（Djibril Cissé）、夏薩特（Eden Hazard）、艾殊利高爾（Ashley Cole）及沙格拿（Bacary Sagna）。

而大會亦邀請了2002年世界盃冠軍、巴西國家隊成員來港，除了繼今年後再訪港的李華度（Rivaldo），還有盧斯奧（Lúcio）、卡富（Cafu）及前世界足球先生卡卡（Kaká），以上球星均已簽署合約承諾落場比賽。

大會公布訪港球星名單。（袁志浩攝）

「香港明星隊」名宿

至於「香港明星隊」中都均是本地球迷熟悉的名字，如名宿范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪、岑國培、蘇偉泉、山度士、李健和、鞠盈智、李康廉、陳志康、林嘉緯、盧均宜、黃洋、陳肇麒、安基斯及佐迪。

本地名宿人腳強勁。（袁志浩攝）

賀歲盃2025︱票價

賽會公布票價由最低380港元、480港元、780港元、980港元至1280港元不等，門票12月17日早上10時起會於「FWD MAX生活體驗平台」及購票通公開發售。

2025賀歲盃座位表。（FWD MAX生活體驗平台圖片）

主辦單位國際文娛管理有限公司主席金偉明表示，大會將舉辦公開活動如簽名會、晚宴等，當中今年增設約150張「世界明星隊見面會套票」，包括簽名會入場卷及480元門票一張，售價2888港元。「世界明星隊見面會套票」亦會於於12月17日早上10起於cityline購票通獨家發售。

主辦單位國際文娛管理有限公司主席金偉明。（袁志浩攝）

詳細名單（最終名單有待確認）：



世界明星隊：大衛占士、施治、加利卡希爾、維迪、盧斯奧、卡富、卡卡、傑斯、史高斯、科蘭、路爾斯加西亞、大衛施華、李華度、施斯、夏薩特、艾殊利高爾、沙格拿



香港明星隊：



范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪、岑國培、蘇偉泉、山度士、李健和、鞠盈智、李康廉、陳志康、林嘉緯、盧均宜、黃洋、陳肇麒、安基斯、佐迪



賀歲盃賽事詳情：



日期：2025年2月1日（星期六／大年初四）

時間：下午8：00

地點：香港大球場

票價：380至1280港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台／cityline

