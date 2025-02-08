英足總盃｜曼聯憑馬古尼補時頭槌入波　主場絕殺李斯特城2：1

英格蘭足總盃第四輪賽事，曼聯主場迎戰李斯特城。儘管後者上半場憑藉卜比列特（Bobby Reid）先拔頭籌，紅魔鬼下半場由約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）射入追平一球，曼聯後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）其後於補時階段頂入致勝一球，協助紅魔鬼絕殺李斯特城，晉級下一輪。



上半場戰至42分鐘，李斯特城的艾簡拿斯（Bilal El Khannouss）在左路發難，地波傳予恩迪迪（Wildred Ndidi）勁射，奧拿拿（André Onana）雖然靠單腳撲出射門，但皮球「省中」伏兵門前的卜比列特（Bobby Reid）頭部入網。李斯特城半場領先1:0入更衣室。

來到下半場68分鐘，曼聯阿根廷翼鋒加拿祖（Alejandro Garnacho）在左路尋底，地波妙傳給禁區內的前鋒凱倫（Rasmus Højlund），其射門「閃中」對方後衛擋出之後，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）門前輕鬆射入，為曼聯追平比分至1:1。

2025年2月7日，英格蘭足總盃第四輪賽事，曼聯主場迎戰李斯特城。曼聯荷蘭籍前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）射入扳平一球後慶祝。（Reuters）

來到下半場補時階段，曼聯後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的自由球頂彈地波破網，比分來到2:1。紅魔鬼在驚濤駭浪下晉級。