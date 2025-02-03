英超︱曼聯輸波兼失近期「入球之匙」 馬天尼斯被抬離場時痛哭
撰文：吳慕兒
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曼聯英超又輸一場，0：2主場不敵水晶宮，屋漏偏逢連夜雨的是，近期狀態火熱的中堅利辛度馬天尼斯勇戰受傷，膝部重創要被擔架抬走，賽後領隊阿莫林直言情況看來不妙。
馬天尼斯膝傷被抬離場時痛哭
曼聯今季攻力疲弱，最新還借走隊中人工最高的拉舒福特，今仗對水晶宮竟以防守中場小將馬恩奴串演中鋒，他上半場曾射中柱，惟亮眼表現未能維持，未能取得入球下在70分鐘被換出。
紅魔「鋒無力」問題再次浮現，身為中堅的馬天尼斯近期先後在利物浦和富咸身上取得入球，他亦在歐霸對格拉斯哥流浪，12月英超擊敗曼城時送上助攻，攻守兩端為球隊貢獻良多，可是今場他在76分鐘伸腳攔截對手伊斯美拿沙亞時膝部受傷。
馬天尼斯倒地後一臉痛楚，經過長時間治理後須被擔架抬出場，離場時不禁流下男兒淚。賽後領隊阿莫林表示，「賽果真是非常不好，球隊表現較之前幾場稍為改善，我們在攻守轉換時控制得幾好，我們被攻入兩個可以避免的失球，馬天尼斯的受傷對球隊是一大打擊。」
對於馬天尼斯的傷勢，阿莫林說要留待未來數日觀察，「但我覺得情況相當嚴重」，稱讚對方「不止是個偉大球員，也是更衣室內一個強大角色」，同時指出馬天尼斯直覺感到傷勢不妥，「當傷勢嚴重時，球員是會知道的」，而球隊上下都會幫助他度過難關。
阿莫林：「美好的事情將會來臨」
馬天尼斯是前任主帥坦赫格的愛將，可是上季持續受膝傷困擾，僅8次英超正選上陣，全季加起來各項賽事僅上陣900分鐘。今季他回復健康，24場聯賽20次出任正選，歐霸8仗均有上陣，所有比賽上陣已超過2700分鐘。無奈球季步入關鍵時刻，又一次受到傷患來襲，今次未知要休養多久。
曼聯以0：2負水晶宮再輸一場，又回到第13位，今季聯賽已輸到第11場，阿莫林仍保持樂觀，「球迷感到負面是很正常的，對他們來說這是個艱難的球季，但足球能在某些時刻轉變。我會向前看，為下場比賽作好準備，美好的事情將會來臨。」
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