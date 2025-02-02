賀歲盃｜40年曼聯球迷羅淑佩追星成功　向傑斯吐露心聲成夢幻一刻

年初四（1日）晚在香港大球場上演的賀歲盃，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有出席，本身是曼聯球迷的她把握機會，在賽前握手環節與偶像傑斯（Ryan Giggs）對談，坦言是「夢幻一刻」。



賀歲盃賽前，羅淑佩與傑斯、史高斯和科蘭等前曼聯兵握手。（袁志浩攝）

羅淑佩在上任文體旅局局長之初，適逢曼聯傳奇領隊費格遜來到香港沙田馬場，觀看愛駒比賽，當時羅淑佩已透露自己「係一個40年嘅曼聯粉絲」，第一個喜歡的球員是韋西迪（Norman Whiteside）。

年初四賀歲盃，由一班退役世界級球星組成的「世界明星隊」與香港足球名宿組成的「香港明星隊」獻技，「世界明星隊」陣中就有兩大曼聯球星傑斯和史高斯，在賽前，兩隊球員與嘉賓握手的環節中，已見到羅淑佩與傑斯和史高斯特別多講幾句，她其後也在個人Facebook上談及這個時刻。

傑斯在大球場獻技。（廖雁雄攝）

羅淑佩在Facebook分享了自己與傑斯談話的照片，寫道：「對於一個40多年曼聯擁𧄌來說，能夠親身告訴Ryan Giggs（傑斯）自己是他的超級粉絲，絕對是夢幻一刻！」傑斯和史高斯是曼聯當年引以為傲的青訓球星「七小福」成員，當中傑斯為曼聯奪得過13次英超冠軍，史高斯因較遲才在一隊獲上陣機會，參與過當中11次，兩人也助曼聯贏過兩次歐聯冠軍。