轉會冬窗總結︱曼聯成功清瘀血　曼城維拉成贏家　阿仙奴增兵失敗

冬季轉會窗關閉，各大球會有人歡喜有人愁，再次力爭英超冠軍的阿仙奴，欠缺前線數糊士哥手，求購阿士東維拉射手奧尼屈堅斯無果，與榜首的利物浦一樣，無風無浪地度過今次轉會窗。

維拉能夠守住屈堅斯，多少有賴21歲新星杜蘭高價被沙特球會艾納斯撬走，同時入手拉舒福特和阿辛些奧兩大球星；曼城頹勢下豪花1.8億英鎊買入5人，巴黎聖日耳門得到「字母哥」基華拉斯基利亞，皆是今次冬窗贏家。

曼聯在最需要增兵的左閘位置買入球員，並清走拉舒福特和安東尼兩大瘀血，繼續為重建鋪路。



拉舒福特正式外借阿士東維拉至球季結束。（阿士東維拉Facebook）

最大贏家——阿士東維拉

獲得球員：拉舒福特（外借／曼聯）、阿辛些奧（外借／PSG）、迪沙斯（外借／車路士）、馬倫（2500萬歐元／多蒙特）、安迪斯加西亞（800萬歐元／利雲特）



離隊球員：祖漢杜蘭（7700萬歐元／艾納斯）、貝安迪亞（外借／利華古遜）、菲路真尼（2370萬歐元／葉士域治）、迪亞高卡路士（1000萬歐元／費倫巴治）



比起收購任何球員，維拉今個轉會窗最大勝利是留住屈堅斯。（路透社）

留住屈堅斯放走杜蘭 加入三大星將實力有增無減

艾馬利領軍下的阿士東維拉，時隔40年重返歐洲頂級球會賽事，今季要以雙線作戰，難免令人擔心板凳深度不足下，兩面不是人。維拉確實在仗多兵疲下一度陷入低潮，英超連續多仗失分，但仍能以第四檔次球隊身份搶得直接晉級歐聯16強一席。

今個轉會窗可能成為維拉今季轉捩點——奧尼屈堅斯、杜蘭齊被撬，如同時失去兩大前鋒，後果不堪想像。維拉卻能轉危為機，7700萬歐元高價放走去意已決的杜蘭，獲得可觀利潤，令他們有條件力拒阿仙奴出價、留住屈堅斯之餘，還從曼聯借入拉舒福特，從巴黎聖日耳門借入阿辛些奧，並以2500萬歐元從多蒙特購入翼鋒馬倫（Donyell Malen），前線鋒力、選擇和級數可謂有增無減。

大賺一筆實力更上層樓的「神操作」

他們還成功將貝安迪亞（Emiliano Buendía）、菲路真尼（Jaden Philogene）、迪亞高卡路士（Diego Carlos）等不合用或貴價的球員清走，進一步騰出薪酬空間改善財政狀況，同時從利雲特平價購入21歲的西班牙右閘安迪斯加西亞（Andrés García），及借入車路士中堅迪沙斯（Axel Disasi）。

一來一回之下，維拉獲得過億轉會費，只付出3200萬歐元增兵，大賺一筆之餘，感覺實力上有增無減，毫無疑問是今次冬窗最大贏家。

曼城在關窗前簽入洛迪接班人干沙利斯。（曼城Facebook）

最大豪客——曼城

獲得球員：馬穆殊（7500萬歐元／法蘭克福）、尼高干沙利斯（6000萬歐元／波圖）、古辛洛夫（4000萬歐元／朗斯）、域陀雷斯（3700萬歐元／彭美拉斯）、祖馬巴亞（600萬歐元／華拉度列）



離隊球員：基爾獲加（外借／AC米蘭）



一擲逾2億歐元力挽頹勢

對曼城而言，金錢從來不是問題，連續四屆贏得英超之後，今季明顯動力不及往年，中場大將洛迪重創收咧之後，藍月亮場上表現一段時間內陷入崩潰狀態，近期似乎稍為喘定，又1：5大敗予阿仙奴。

於是乎，今個轉會窗曼城一口氣擲下2億多歐元增兵，烏茲別克中堅古辛洛夫、域陀雷斯和祖馬巴亞都是年輕中堅，再從法蘭克福購入前鋒馬穆殊，不過重點收購是關窗前從波圖買入全能中場尼高干沙利斯。這位葡萄牙中場出身巴塞隆拿青訓，初期較多擔任防守中場，曾被認為是布斯基斯接班人，時任巴塞主帥沙維則認為他是全能型中場，相信可在一定程度上彌補洛迪空缺。

曼城再次用錢嘗試解決問題，是否成功尚待時間證明，尤其他們同時失去效力多年的守將基爾獲加，表面上是贏家，實際上仍存未知數，唯一肯定的是，他們必定是今個轉會窗的最大豪客，他們的花費幾乎已是英超其餘19隊的總和，而爭標兩大對手利物浦、阿仙奴均無增兵，他們的消費力認真誇張。

阿仙奴增兵失敗，阿迪達如何是好？（路透社）

最大輸家——阿仙奴

阿仙奴連續兩季英超冠軍失諸交臂，今季難得曼城失準，仍只能屈居利物浦之後暫列次席，一大原因是兩大主力奧迪加特、沙卡先後受傷，後者目前仍在養傷階段，另一主因是今季持續為人垢病的前鋒把握力問題，夏維斯表現飄忽，加比爾捷西斯持續受傷患困擾，因此今個轉會窗重點就是要補充前線火力。

阿仙奴開出4000萬英鎊向維拉試水溫，嘗試收購奧尼屈堅斯，這個價位維拉當然不會讓出當家射手，被拒絕後阿仙奴跟拜仁的泰爾（Mathys Tel）、祖雲達斯的華荷域（Dusan Vlahovic）和畢爾包（Nico Williams）扯上關係，惟最終全數無果，泰爾更以先借後買方式加盟阿仙奴的北倫敦死敵熱刺。

阿仙奴增兵失敗，前線失去沙卡之下，如何在英超力追利物浦之餘兼戰歐聯淘汰賽，相信阿迪達相當頭痛。兵工廠冬窗食白果，不知跟去年11月跟他合作無間的體育總監伊度突然離隊是否有關係，榜首的利物浦同樣未有增兵，惟阿仙奴多踢一場、落後6分之下，未能增兵怎麼看也是今個冬窗大輸家。別忘記，對上兩季阿仙奴都是「聖誕冠軍」，下半季連番失分下才連續兩年被曼城後上封王，沒有增兵下要後上奪冠難度更大。

安東尼加盟貝迪斯即有出色表現。（Getty Images）

曼聯成功清瘀血 禍福難料

獲得球員：多古（3000萬歐元／萊切）



離隊球員：拉舒福特（外借／阿士東維拉）、安東尼（外借／貝迪斯）



今季持續低迷的曼聯，冬季轉會窗不算活躍，新帥阿莫林迎來首個轉會窗，只針對陣容最大弱點左閘從萊切收購多古（Patrick Dorgu），這位20歲丹麥國腳可同時出任翼衛，正好適合阿莫林的3-4-3陣式。

一如傳聞所說，老闆拉傑夫沒有為阿莫林留下巨額預算，或許反正今季英超落後太多，連歐洲賽席位也難望爭得到，索性先清瘀血——拉舒福特以先借後買方式外借維拉，獲對方承擔他32.5萬英鎊周薪的7成人工，安東尼外借貝迪斯，這支西甲球會付出他20萬英鎊周薪的84%薪酬。曼聯重建路遙，今個轉會窗至少成功做到第一步：減低人工負擔，騰出薪酬空間，留待夏季轉會窗才作出重點收購。

減少負擔對曼聯一定不是壞事，畢竟「福仔」和安東尼已被阿莫林投閒置散，問題是紅魔鬼今季鋒力嚴重不足，失去兩個前線球員而不作任何替補，禍福難料。原本被指會隨拉舒福特在1月離隊的加拿祖，車路士有意借用，曼聯在最後關頭決定不放人。

就算放棄英超，他們一定仍希望借歐霸尋出路，如奪得冠軍來季便可出戰歐聯，無奈「鋒無力」之下，甚至要由防中小將馬恩奴串演中鋒，餘下比賽真要看阿莫林還有什麼魔法了。

尼馬重返母會山度士，獲球會及球迷熱烈歡迎。（Getty Images）

焦點轉會——字母哥、祖奧菲歷斯、尼馬

尼馬：希拉爾——＞山度士（免費）

祖奧菲歷斯：車路士——＞AC米蘭（外借）

基華拉斯基利亞：拿玻里——＞巴黎聖日耳門（7000萬歐元）



今個轉會窗還有數個重點轉會，加盟沙特球會希拉爾後傷多過踢的巴西巨星尼馬，跟球會解約後，重返母會山度士。格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞主動要求離開拿玻里，一度傳出利物浦有意收購，他終落戶巴黎聖日耳門，轉會費7000萬歐元。

AC米蘭借不成拉舒福特，轉向其他英超球員埋手，繼早前借入基爾獲加後，關窗前再從車路士借得祖奧菲歷斯。

最有趣的是巴塞隆拿一度未能註冊的丹尼爾奧莫，合約上可回復自由身加盟其他球會，一心效力巴塞的奧莫，無意離隊，終獲寬限放行為巴塞出戰。