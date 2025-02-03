英超︱曼聯負水晶宮又輸一場兼失大將　熱刺勝賓福特終結7場不勝

英超周日賽事，曼聯和熱刺兩支今季聯賽失色的昔日勁旅分途出擊，紅魔鬼主場出戰對水晶宮，在贏形勢下輸波，已經英超連續7場未勝的熱刺，作客2：0擊敗賓福特終止頹勢。



馬迪達成功補中，為水晶宮開紀錄。（路透社）

曼聯搞新意思防中小將串演中鋒

曼聯周中在歐霸順利過關，聯賽階段5勝3和保持不敗，直接晉身16強，周日重返英超賽場，卻又一次陷入掙扎。今場紅魔鬼控球率高達67%，無論傳球次數、成功率以至射門次數皆勝過水晶宮，卻無法將數據上的優勢轉化為入球。

事實上，他們的埋門威脅及不上屢次製造險象的水晶宮，上半場桑馬迪達單對單面對奧拿拿射斜，沙亞的射門也失諸交臂，曼聯最具威脅來自今場串演前鋒的高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）射中門柱。

馬恩奴今場串演中鋒，效果平平。（路透社）

阿莫林新構思無效贏數據輸比賽

水晶宮下半場率先作出調動，並火速見效，今場因傷先列後備的翼鋒伊斯61分鐘後備上陣，僅3分鐘後他便炮製罰球，中堅拿確斯頭槌接應笠過奧拿拿，皮球中楣不入，桑馬迪達反應最快成功補中，64分鐘助水晶宮領先1：0。

曼聯領隊阿莫林在球隊落後下變陣，70分鐘以前鋒凱倫入替「客串」踢中鋒的馬恩奴，並以舒克斯入替馬沙拉奧加強攻力，可惜未能收回失地，89分鐘還被桑馬迪達近門再入一球，在奧脫福球場個人梅開二度。

曼聯負水晶宮又輸一場，球員不禁垂頭喪氣。（路透社）

曼聯最後15分鐘控球率高達78％

曼聯主場0：2不敵水晶宮，24輪英超已輸到第11場，以29分排第13位。曼聯今場最後15分鐘控球率高達78％，問題是控球在腳時彷彿不知如何是好，轉任球評人的前愛華頓球員奧士文指紅魔鬼「進兩步退兩步」，「曼聯球員未能明白新陣式」，認為水晶宮表現值得獲勝。

剛剛借走前鋒拉舒福特的曼聯，今季最大問題來自前線，今場已是曼聯今季24場英超第9次未能取得入球，只有榜尾的修咸頓（12場）和排第16位的愛華頓（10場）兩隊未能入球的場數較曼聯多；此外，曼聯今季已經有18場聯賽無法在上半場取得入球，是英超最多的一隊，同樣反映曼聯今季鋒力不足弊病。今場曼聯多達18次射門，只得兩次中框，未能取得入球，反觀客隊水晶宮11次起腳已有3次命中，更取得兩個「士哥」，更形成強烈對比。

今場曼聯尚有另一不幸消息，近期頻頻取得入球的中堅利辛度馬天尼斯，82分鐘受傷退下火線，賽後阿莫林直指對方「情況不妙」。

熱刺擊敗賓福特終止四連敗。（路透社）

熱刺上半場29分鐘一次角球機會，憑對手的烏龍球先開紀錄，87分鐘隊長孫興慜引球推進後造就隊友，後備上陣的柏比沙亞射成2：0奠勝，終止4連敗以及7場不勝頹勢，全取3分後，他們以27分排第14位，緊隨曼聯之後，這兩支昔日勁旅今季在英超可說是「難兄難弟」。