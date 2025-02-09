英足總盃︱狼隊輕取布力般流浪晉級　附第四圈全部賽程及賽果

英格蘭足總盃第4圈周日繼續上演，頭場先由狼隊作客英冠的布力般流浪。即使今季在英超苦苦掙扎，狼隊今仗面對布力般踢來頗為輕鬆，上半場中段一分鐘內連入兩球，順利以2：0贏波晉級。

利物浦稍後會作客英冠榜末球隊普利茅夫，壓軸由阿士東維拉大戰熱刺。



狼隊上半場中段連入兩球，成功擊退布力般流浪晉級。（Getty Images）

狼隊上半場中段1分鐘內連入兩球制勝

狼隊今仗反客為主，以凌厲突擊衝擊布力般防守，33分鐘先由祖奧高美斯（Joao Gomes）開紀錄，重新開波僅39秒後，今季大熟大勇的根夏（Matheus Cunha）為狼隊再入一球。狼隊手執兩球優勢，主隊布力般縱嘗試反撲，惟未能取得入球，0：2落敗出局。

25歲的巴西前鋒根夏，過去兩季為狼隊攻入26球，被不少豪門球隊注視，阿仙奴、阿士東維拉和諾定咸森林在今個冬季轉會窗都有留意他，他剛剛跟狼隊續約，但加入違約金條款，消息指為6200萬英鎊。根夏被指渴望加盟大球會，預期會在今年夏天離隊。

包括狼隊一戰在內，今屆足總盃第4圈賽果大致正路，較令人意外的已是車路士作客在領先一球下，被白禮頓連入兩球反勝。另一下馬的英超球隊，是今季長居榜尾的修咸頓，他們在主場出擊0：1不敵英冠前列的般尼。愛華頓則主場被般尼茅夫踢出局。

今輪爆冷場數不多，但就算是牌面強弱懸殊的比賽，戰情亦相當緊湊，曼城、紐卡素作客次級對手均只能險勝，曼聯主場挫李斯特城一仗更要靠一記連主帥阿莫林也承認的越位入球，才小勝對手。今晚維拉跟熱刺兩隊只得活一隊，是今輪另一場重頭戲。

足總盃第五圈賽事會在英國時間周一晚上7時10分（香港時間周二凌晨3時10分）抽籤。

足總盃第4圈賽程及戰果

周日賽事：

布力般流浪 0：2 狼隊

普利茅夫 對 利物浦

阿士東維拉 對 熱刺



周一賽事：

唐卡士打 對 水晶宮



周二賽事：

埃克塞特 對 諾定咸森林



較早前已完成賽事：

白禮頓 2：1 車路士

伯明翰 2：3 紐卡素

韋根 1：2 富咸

史篤城 3：3 卡迪夫城（互射十二碼卡迪夫城勝4：2）

修咸頓 0：1 般尼

普雷斯頓 0：0 韋甘比（互射十二碼普雷斯頓勝4：2）

愛華頓 0：2 般尼茅夫

高普地利 1：4 葉士域治

羅連安特 1：2 曼城

列斯聯 0：2 米禾爾

曼聯 2：1 李斯特城

