英足總盃｜雲尼斯達萊倒戈遭曼聯絕殺　「不是輸給費格遜時間」

今季曾經接火棒、短暫帶領曼聯的名宿雲尼斯達萊，當阿莫林上任後離開奧脫福，及後接掌李斯特城，「雲佬」以對手身份回歸奧脫福，最終李斯特城遭哈利馬古尼的頭槌絕殺，英格蘭足總盃第四圈止步。雲尼斯達萊賽後直言馬古尼的致勝球有爭議，「我們不是輸給『費格遜時間』，而是輸給『越位時間』。」



曼聯後衛利辛度馬天尼斯早前重創，隊友們穿上印有祝福字句的T恤熱身。（路透社）

曼聯上年10月底解僱坦赫格，當時作為團隊之一的雲尼斯達萊臨危受命，短暫接任曼聯的看守領隊，直至新帥阿莫林上任。阿莫林在賽前記者會上解釋當日為何不挽留「雲佬」，強調他擁有自己的班底，他不可能把這種級數的名宿放在體系的最後一席，這是對雲尼斯達萊的不尊重。

雲尼斯達萊離開奧脫福後，接掌力爭護級的李斯特城，但領軍至今輸多贏少，今仗率領李城倒戈鬥曼聯，藉卜比列特近門補中得手，半場帶一球領先返回更衣室。落後的曼聯下半場反撲，約舒亞舒克斯補射建功追平，直至補時階段，哈利馬古尼接應般奴費南迪斯的罰球傳中，頭槌頂入奠勝一球，93分鐘以2：1絕殺李斯特城。

不過，馬古尼的致勝入球惹爭議，當般奴開出罰球前，曼聯至少4名球員站在李斯特城守衛前方，當中包括哈利馬古尼，但旁證卻沒有舉旗示意越位，而足總盃第四圈不設VAR，故此無法推翻判決。

般奴開出罰球前，不少曼聯球員站位比李城球員前。（X截圖）

「我們不是輸給『費格遜時間』，而是輸給『越位時間』。」雲尼斯達萊賽後直言，並指這是明顯的越位，「（馬古尼）明顯站前至少半米，平時有VAR的情況下，準確至幾厘米、幾吋都可判定越位，這球實在難以接受。」

雲尼斯達萊盛讚麾下今仗發揮出色，持續地給予對方壓力，若然進入加時階段，一切也有可能發生，並強調這是一場難以接受的敗仗。

雲尼斯達萊賽後坦言今仗落敗難以接受。（路透社）

曼聯驚險晉級，主帥阿莫林依然對球隊表現不收貨，「我們在上半場毫無活力，換邊後有改善，但依然不理想，我們在各方面仍有不少進步空間。」新加盟的多古（Patrick Dorgu）今仗首度擔正，指這名丹麥球員「地標戰」即使有點緊張，但今仗同樣表現出色，顯示自己的爆發力，強調多古適合他們的風格。