英足總盃｜馬古尼怒斥夏維斯插水　球迷：他上次如此激動是在希臘

曼聯在足總盃第三輪，憑互射十二碼淘汰阿仙奴，下半場一次爭議十二碼判決，成為賽果外焦點之一。

「紅魔鬼」中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）情緒激動，直斥阿仙奴前鋒夏維斯（Kai Havertz）插水，更引起兩隊球員肢體衝突。



馬古尼（右）不滿夏維斯（左）「插水」。（路透社）

這場焦點的「阿曼大戰」，球證馬尼（Andy Madley）卻多有爭議判決，包括上半場般奴費南迪斯在禁區頂被加比爾捷西斯侵犯跌低，前者甚至被踩到「鞋都甩埋」。

然而馬尼全無表示，般奴氣憤之下「掟砵」抗議反被出示黃牌。加比爾捷西斯因這次碰撞而退下火線，需由醫護人員以擔架抬走，讓這場比賽更添話題性。曼聯左翼衛達洛治在61分鐘因危險動作兩黃一紅，反而沒有多大爭議。

最具爭議一幕出現在69分鐘，夏維斯在禁區內嘗試推過馬古尼後倒地，球證直指十二碼點。但看重播慢鏡，兩人似乎不算太大碰撞，馬古尼得悉判決後情緒激動，即使被隊友推開仍想繼續衝向夏維斯。

球證吹罰十二碼後，馬古尼情緒激動地與夏維斯口角。（路透社）

多間英國媒體報道，馬古尼破口大罵夏維斯「You cheating scumbag」，直指對手插水，雙方球員隨之發生衝突，曼聯的烏加特（Manuel Ugarte）疑用頭撞跌夏維斯，《每日鏡報》指他或被追加停賽3場。有球迷笑指，馬古尼上一次如此激動還是在希臘，2020年8月，他在該國涉襲警被捕。

馬尼這次十二碼判決引來極大爭議。（微博影片）

夏維斯博回來的十二碼由馬田奧迪加特主射，但被發揮神勇的門將比恩迪（Altay Bayindir）撲出，雙方1：1進入加時，最終「紅魔鬼」憑互射十二碼勝出。

有球迷笑指，馬古尼上一次如此激動還是在希臘。（路透社）

曼聯社交媒體勝出後發帖：正義

球隊贏波晉級，曼聯主帥阿莫林賽後被問到該次爭議時僅輕輕帶過：「（犯規地點）距離我很遠，球員告訴我那不應是十二碼，不過向前看吧，我們已經晉級，該專注下場比賽。」曼聯官方X（前稱Twitter）則在賽後發帖「正義」並置頂，似乎暗諷對手「插水」。