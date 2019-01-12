【大嶼山行山路線】連走觀音山羌山靈會山　睇盡石壁大澳水鄉美景

「羌山」、「羗山」、「薑山」都是通用的，前兩者現在比較常用。「羌山」位於大嶼山以西，大澳與石壁之間，高海拔459米，其西南方連接「靈會山」，高490米，東北方則與「觀音山」連接，高434米。觀音山、羌山、靈會山三個山峰組成一線，相連全長5公里，山勢起伏，可盡覽石壁及大澳一帶的風景。

起點近深屈道，可乘搭大嶼山巴士11號前往。下車後往後行，右手邊便是鳳凰徑。行上去是一大片草地，穿過大涼亭後面，便會見到一條梯級山徑。沿山徑一直行上去，路面狀況非常好，只要跟着指示牌行大路，不走小路便可。鳳凰徑一般都是很靚的古道，非常清晰且清潔。行不到15分鐘已見到第一個目標的山頂「觀音山」，在告示牌的左邊有一條小徑可登頂。沿小徑行5分鐘，便可到觀音山山頂。

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+ 9 + 8 + 7

在觀音山上直望便是鳳凰山，右旁便是石壁水塘，而身後就是一會兒要登的幾個山峰。原路折返落山，繼續向前進，在上另一座山峰之前，先要落一大段梯級。到了山腳，抬頭凝望着山峰，默默地向前走，一級一級的上。近山峰處的石級較大，上完石級後其實只是高原，而不是到頂，還要穿過兩個小山峰，才到達羌山。

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+ 7 + 6 + 5

羌山有標高柱，有座標牌，寫着「羗山 459ｍ GE970613」。小休片刻繼續行程，沿路山徑非常明顯，可說是完全沒有分叉路口。當見到分叉路口時，要注意靠左上靈會山，旁邊也有路牌指示，跟着行便對。起初是平坦路，其後只是小暗斜上山，一點也不崎嶇陡峭。穿越一個山崗之後，更加來到一個世外桃源。

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+ 4 + 3 + 2

這裏竟然有一大片芒草，遍佈整個山崗，比大東山還要震撼呢！一伙四人，玩了很久才肯離開。繼續登頂之旅，上多一座小山就已經到靈會山了！靈會山有座標牌，沒有標高柱，風景極之開揚，遠望索罟群島。之後便是下山，先沿着山脈走，來到分叉路口時，轉右去萬丈布。走一段路之後，跟指示牌前往「大澳經龍仔」。沿途極之易行，路牌不缺，跟指示走便可。

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+ 10 + 9 + 8

來到一個小溪，不禁停下來休息一會。之後會經過萬丈布營地，接下來幾個路口都是按指示牌的方向向下走。大約十分鐘便來到龍仔悟園範圍，悟園因破舊不堪，現已不准遊人進入，只能遠觀九曲橋之美。欣賞過後，繼續落山。要留意一個有路牌的小分叉路，直行才是去大澳，右轉闊一點的主徑只是往大澳道，緊記直行。又跨越一條小溪，之後就不斷往下走，旁邊已可看到大澳的水鄉風情。不過此段路較斜，要善用行山杖協助落山。來到山腳後轉左，再轉右直行大約5分鐘，便是大澳巴士總站了。

難得來到大澳水鄉，當然要逛一逛才走，吃點美食，買點手信，可謂滿載而歸。

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+ 11 + 10 + 9

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】