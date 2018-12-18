【足球】迪歷特與美斯齊名感榮幸　望今季為阿積士爭佳績

阿積士隊長馬菲斯迪歷特獲得本年度由意大利報章《Tuttosport》舉辦的歐洲金童獎，該名19歲的荷蘭後衛親自赴都靈領獎。迪歷特被問及會否轉投其他球會時，作為阿積士青訓產品的他直指，現時只會專注為球會衝擊好成績。

阿積士後衛馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）在今年打破中前場球員壟斷歐洲金童獎的傳統，力壓祖斯甸古華特及阿諾特等球員，成為首名得獎的後防球員。迪歷特在當地時間周一（12月17日）前往意大利都靈，親自領獎。

迪歷特親身前往都靈，領取歐洲金童獎的殊榮。（Twitter截圖）

歷年來獲獎的金童獎得主，亦不乏知名的球星，正如美斯﹑朗尼及去年的基利安麥巴比，實力早已獲外界肯定。迪歷特表示他相當榮幸能與一眾球星獲得相同的殊榮，「我十分高興成為首名後防球員獲獎，這是一個十分重大的肯定。不少大名球星亦曾贏得其殊榮，所以我感到相當榮幸，尤其是能與美斯齊名。美斯在足球的事蹟無人不知，我十分仰慕美斯的才能」。

迪歷特表示希望專心為球隊爭取佳蹟，轉會事宜留待球季後才考慮。（Twitter截圖）

現年19歲的迪歷特已經是阿積士的隊長，並且已是荷蘭國家隊的一員，被外界寄予厚望成為荷蘭後防線的未來支柱。9歲起加入阿積士青訓體系的迪歷特，至今效力10年，被認定為其中一位極具潛力的中堅，當然被歐洲一眾大球會垂青，他的名字早已與祖雲達斯及巴塞隆拿等球會扯上關係。

阿積士的官方Twitter亦有恭賀隊長迪歷特獲獎。（Twitter截圖）

迪歷特表示在今季只會專注在阿積士中，心無旁鶩為球隊爭取佳績，完季後才會考慮前途問題。被問及想與美斯還是C朗做隊友時，他更指：「我更喜歡與隊友薛耶治，在阿積士合作。我現時只希望為阿積士效力，在今季內衝擊不同的錦標，所以我在現階段並不會思考何時離隊及轉戰其他聯賽。一切有關轉會及未來發展的問題，我希望留待在球季終結後才會好好思考。」