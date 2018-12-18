【摩連奴離曼聯】次次輸完無幾耐就出事　第三度被高普打爛飯碗？

周日雙紅會大戰期間，兩軍領隊摩連奴與高普不見劍拔弩張，反而不時有講有笑。他們究竟是談天氣還是足球，外人無從得知。 有趣的是，今次也許是高普間接第三度打爛摩連奴飯碗。

曼聯大戰利物浦，向來是英超最矚目的大戰。兩支英國球壇最成功球會，不管當時狀態如何、聯賽榜位置高低，對陣時永遠寸步不讓。

偏偏摩連奴排出幾乎「只守不攻」的保守陣式，收起近9000萬英鎊身價的中場球星普巴，也不出「利物浦剋星」馬達，全場被紅軍圍攻高達射門36次，反擊無力，以1：3落敗，入球只靠對手門將艾利臣接波甩手「送禮」，輸得非常難看。

事隔不足48小時，曼聯隨即辭退摩連奴。如果這場波是令紅魔立定主意跟摩帥結束賓主關係的最後一根稻草，已是高普給過葡萄牙人的第三根。

沙基利繼季前熱身賽後，再次在曼聯身上取得入球擊敗紅魔。（Getty Images）

摩連奴領軍敗走晏菲路不足48小時，即被曼聯辭退。（Getty Images）

高普三度領軍「助攻」 2018年12月16日 英超 利物浦3：1曼聯 （48小時內被炒） 2015年10月31日 英超 利物浦3：1車路士（個半月後被炒） 2013年4月24日 歐聯 多蒙特4：1皇馬 （一個月內被炒）

2015/16球季，高普帶領利物浦作客車路士贏3：1。（Getty Images）

2015/16令車路士繼續下沉

2015/16球季，高普帶隊作客史丹福橋，即使開賽4分鐘已落後，巴西中場古天奴梅開二度加上前鋒賓迪基的入球，利物浦技術性擊倒車路士，比數剛巧又是3：1。這是高普入主紅軍後首場英超聯賽勝仗。

這場敗仗令藍軍聯賽11輪過後只得11分，身處聯賽榜第15位。其後一個多月車路士戰績依然毫無改善，12月14日1：2不敵榜首李斯特城後三日摩連奴被炒。

2012/13歐聯四強首回合，高普領多蒙特4：1大勝皇馬。（Getty Images）

2012/13歐聯四強踢皇馬出局

或許車路士那一次不算太直接。2012/13球季歐聯四強戰，高普帶領多蒙特4：1大勝摩連奴領軍的皇家馬德里。當時仍在蜜蜂兵團的射手羅拔利雲度夫斯基「大四喜」狂轟4球，即使皇馬回到班拿貝贏2：0，這支歐聯史上最偉大的冠軍仍被多蒙特總比數4：3淘汰出局。

身為皇馬教頭，歐聯出局已是罪，加上聯賽不敵巴塞只得亞軍，在西班牙盃決賽不敵馬體會後3日，摩連奴被辭退。回看摩佬這三度被炒，也許未必直接跟高普有關，但與這位新一代的教頭相比，屢次與陣中主將不咬弦的摩連奴，領軍方式方面顯然被對方比下去。

值得一提的是，當季在皇馬和今季在曼聯，會方季前均剛剛跟摩連奴簽下一張新長約，而這位主帥歷年從未在任何一支球會執教滿4年。