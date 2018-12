【摩連奴離曼聯】摩帥被炒不夠一小時　普巴IG鋪相贈慶？

曼聯周二(18日)突破宣布摩連奴離隊,消息推出不夠一小時,與摩帥鬧不和的保羅普巴,於自己instagram上載圖片,只見相中的他陰陰嘴笑,並叫球迷留下說明文字。不過,未知是否怕會引發公關災難,出Post不到10分鐘就刪帖。

摩帥離隊震驚球壇,曼聯迎來巨變,與他交惡的「紅魔」球員或會很開心。普巴似乎太開心,率先走出來「贈慶」上載圖片,圖中陰陰嘴笑,十足十《賭神3之少年賭神》中的角色靳能。網民紛紛留言指這名法國球星樂見摩離隊,到了「大快人心」的境界。

普巴極速刪走的IG Post。(網上圖片)

摩帥與普巴屢傳不和。(路透社)

屢傳不和 練波爆爭執

不過,普巴似乎並非故意,出Post後10分鐘就已刪Post,避免招來罵名。普巴在摩連奴上任後,雙方屢傳不和,更被拍到練波時有爭執,雖然二人不停澄清沒有問題,但摩連奴最近將普巴踢入後備席,早前對利物浦的「雙紅會」大戰更是做大後備。紅魔名宿加利尼維利在twitter回應事件,只是諷刺性地丟下一句「你也來試試看(You do one as well!)」。

網上有指普巴instagram「鋪相」,是與adidas一早已安排好,所以才會出現「疑似贈慶」事件。另外,英媒指曼聯將會於48小時內公布新帥人選。

摩連奴在「雙紅會」輸波後離開曼聯。(路透社)