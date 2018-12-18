【摩連奴離曼聯】摩帥被炒不夠一小時　普巴IG鋪相贈慶？

曼聯周二（18日）突破宣布摩連奴離隊，消息推出不夠一小時，與摩帥鬧不和的保羅普巴，於自己instagram上載圖片，只見相中的他陰陰嘴笑，並叫球迷留下說明文字。不過，未知是否怕會引發公關災難，出Post不到10分鐘就刪帖。

摩帥離隊震驚球壇，曼聯迎來巨變，與他交惡的「紅魔」球員或會很開心。普巴似乎太開心，率先走出來「贈慶」上載圖片，圖中陰陰嘴笑，十足十《賭神3之少年賭神》中的角色靳能。網民紛紛留言指這名法國球星樂見摩離隊，到了「大快人心」的境界。

普巴極速刪走的IG Post。（網上圖片）

摩帥與普巴屢傳不和。（路透社）

屢傳不和 練波爆爭執

不過，普巴似乎並非故意，出Post後10分鐘就已刪Post，避免招來罵名。普巴在摩連奴上任後，雙方屢傳不和，更被拍到練波時有爭執，雖然二人不停澄清沒有問題，但摩連奴最近將普巴踢入後備席，早前對利物浦的「雙紅會」大戰更是做大後備。紅魔名宿加利尼維利在twitter回應事件，只是諷刺性地丟下一句「你也來試試看（You do one as well！）」。

網上有指普巴instagram「鋪相」，是與adidas一早已安排好，所以才會出現「疑似贈慶」事件。另外，英媒指曼聯將會於48小時內公布新帥人選。

摩連奴在「雙紅會」輸波後離開曼聯。（路透社）