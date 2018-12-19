【博你體︱運動公社】曼聯困局誰之過　高層失誤推摩連奴落鑊遮醜

落後榜首利物浦達19分、距離前四區域11分，曼聯領隊摩連奴終於為此落鑊。如果要為當前曼聯的困局算一算帳，球會高層、領隊和球員的責任比重是4：4：2。以球會副主席活華特為首的曼聯高層，其管理失敗的遺害，應該與摩連奴同等。 撰文︰高俊賢@運動公社

球員雖然是比賽的主角，但是在現今足球世界，主帥的戰術指令和訓練安排，對球員的表現和成長，影響已佔一半。以普巴為首的曼聯球員，要為當前困局負責，但縱觀曼聯三季都未能得出穩定的踢法體系，除了球員理解及執行戰術有問題，領隊本身亦欠缺清晰的思路。而且，在曼聯這家manager獨大的球會，領隊的權力無疑比球員大，除了主管臨場佈陣，亦包攬青訓、球探、操練等方針的決策權。綜合以上原則，領隊和球員的責任比重是2：1，實在不難理解。

普巴踢得差？摩連奴教得差？誰的問題較大？（Getty Images）

有人認為制約摩連奴的因素，不是球員，而是球會高層。他們認為，球會高層在球員轉會方面，沒有給予摩連奴足夠的支持，例如明知摩帥季初需要收購一名中堅。但事實剛好相反，球會高層對摩連奴的財政支持充足，反是摩連奴引援的眼光，難以令人信服。

摩連奴「入魔」後，連同免費來投的伊巴謙莫域，合共簽入11名新球員。除了伊巴謙莫域、馬迪和格蘭特（但前兩將的佳態只維持了一季，後者只屬第三門將，故忽略不計），另外8人都稱不上交出令人信服的表現（像山齊士），又或加盟後未獲重用（米希達恩、費特和拜利）。摩連奴投資失敗的比例這麼高，憑甚麼要求班主再開水喉，簽第12個人，然後保證馬到功成？無論是從足球抑或財政去看，這種要求都是盲目不智。

細數摩連奴為曼聯收購的11人：（按圖放大，轉會費資料參考Transfermarkt.co.uk）

+ 7 + 6 + 5

翼鋒、中堅買不了，但曼聯管理層基本上滿足了摩連奴七成要求。一個員工跟老闆伸手拿資源辦事，能拿到80%已經非常理想。如果你能換來120%的效益，當中的40%增加淨值，反映你是一等人才；如果你的回報是沒賺沒賠，那頂多證明你是平庸的二等人。如果你倒蝕，卻繼續要求老闆給足100%的資源，甚至把自己辦事不力歸咎高層不肯再撥資源，先不論你的才能何如，在情在理也說不過去。

花錢花了三季，剩下來的功夫就是看領隊自己如何整合陣容，和建立穩定的打法，但他在這個部分交出來的功課，還及不上其他競爭對手，摩連奴還有甚麼理由值得大家支持下去？

摩連奴多個收購的效果欠佳，阿歷士山齊士（右）仍未發揮出最高水準。（Getty Images）

讀到此處，你覺得摩連奴在曼聯兩季幾，似罄竹難書。那為甚麼說管理層的責任與摩連奴同等？這又要從兩件事開始說起：與摩連奴續約與增設足球總監。

活華特為首的高層，在戰績平平之際仍為摩連奴續約，可算敗筆。（Getty Images）

如果曼聯高層在足球的方向和表現，不滿意摩連奴，就不應加薪續約。但今年1月26日，曼聯宣布與摩連奴續約至2020年。但在2017年聖誕快車期間，曼聯連和3仗，44分（13勝5和3負）排在聯賽榜次席，卻被榜首曼城大幅拋離15分。當時多家英國媒體均報道，曼聯高層內部不乏對摩連奴不滿的聲音，畢竟球隊的陣容投資巨大，不應落後曼城這麼遠。為甚麼球會班主格拉沙家族和副主席活華特不押後續約，待到季尾才檢視摩連奴的執教成效，順道向他施加壓力？加薪續約之舉，等同對外宣示高層滿意和信任摩連奴的治軍方針，卻失去有效制衡摩連奴的武器。及後，球會拒絕再開水喉買人，進而要求摩連奴改善工作的時候，就落得對方「既要馬兒好，又要馬兒不吃草」的口實。除了賠上大筆分手費，這個錯誤的抉擇亦使球會浪費時光在不合適的人身上。

去年聖誕時戰績平平，但摩連奴依然獲續長約，曼聯高層顯然計錯數。（視覺中國）

另一項為人詬病之處，就是增設足球總監。筆者再三強調，增設足球總監，能統籌各項工作，讓主帥專注臨場佈置和球員訓練。足球總監亦可以在購買球員、談判續約、青訓和球探工作方面，訂下統一方向，對沖領隊在轉會決策上失敗的風險。摩連奴質疑球會不肯全力支持他的轉會大計時，比活華特更熟悉球圈運作的總監，可以坐下來跟領隊斟酌收購目標。換個角度思考，如果曼聯高層真心支持摩連奴，而不是制衡他，大可以找上一位與摩連奴熟稔的球會管理者，出任足球總監，分享引援工作的重擔。即便摩連奴要求有人為轉會失敗問責，矛頭亦不是指向活華特，而是足球總監。

偏偏曼聯決定延至明年夏季才增設該職位，失去平衡轉會風險、輔助領隊的機會。而這項管理制度現代化改革，自費格遜退休算起，坊間已經講了5年，仍未實行。

摩連奴一去，皇馬前主帥施丹被外界視為接任大熱。換領隊重要，但盡快落實改革管理架構，更有助解決困局。（Getty Images）

曼聯今季未到半季，就解僱摩連奴，或許能以此說服那些去向未定的球員，使他們安心留下來為球會賣命，但活華特此舉充其量只夠止蝕（防止將帥不和，引發更多球員出走）。無論你是撐摩抑或反摩，推動曼聯提升球會管理，應是雙方的最大公約數。

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