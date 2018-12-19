【摩連奴離曼聯】哥迪奧拿感同身受　高普：他兩日內可找到新工

摩連奴昨日被曼聯解僱，震撼球壇。被視為摩連奴「死對頭」的曼城領隊哥迪奧拿感嘆領隊是孤獨的崗位，他表示感同身受，支持摩連奴。至於盛傳會在明夏接手曼聯的熱刺主帥普捷天奴則表示，只專注眼前熱刺的比賽。

曼聯昨日（12月18日）宣布解僱領隊摩連奴，成為球壇熱話。歐洲各大球會主帥開記者會時，都被問及對摩帥被炒的看法。曼城昨晚在英格蘭聯賽盃8強淘汰李斯特城後，領隊哥迪奧拿談到摩連奴，這名西班牙籍領隊說：「我站在他的一邊。作為領隊，我們都是孤獨的。他們（球會）聘請我們，是希望贏波，但當你不能贏波的時候，我很清楚某些事會發生。」

哥迪奧拿（左）表示領隊這份工作是孤獨的，他支持摩連奴（右）。 （Getty Images）

哥迪奧拿之前執教巴塞隆拿時，與當時執教皇家馬德里的摩連奴勢成水火。他續說：「我經常講到，我十分明白每個領隊的感受，因為我也在其位，我感覺到孤軍作戰，所有壓力都在我們的肩上。不過，他有豐富的經驗，他是個頂級的領隊，相信他會很快回來，我們將會再度較量。」

高普：摩連奴要接受這個結果

曼聯上場聯賽不敵利物浦後，摩連奴就被解僱，紅軍主帥高普被視為打爛摩連奴飯碗的劊子手。高普表示，他更同情那些被低組別聯賽球會炒魷的領隊，「如果英冠、英甲或英乙的領隊被炒，真的陷入困境，因為他們不知道會不會有下一份工作。如果摩連奴想找新工作，他兩日內就可找到，真的很容易，因為我們正在談論一位高水平的教練。」

不過，高普表示體會到摩連奴的失望，他說：「從個人立場看，我很清楚摩連奴的野心，我幾肯定他不能輕鬆接受，他渴望在曼聯取得成功，他曾經做到，但之後不能。你要接受這個結果。這就是我們這份工作的性質。我不時說過，我的情況也一樣，如果有日球會認為另一人比我更適合，他們都會在今日換了我。現實就是這樣。」

高普（右）雖然明白摩連奴（左）的失望，但他不擔心摩連奴，因為後者可以輕鬆找到新工作。（Getty Images）

普捷天奴：在熱刺過得很開心

摩連奴被炒後，曼聯表示會先尋找暫代主帥執教到季尾，正式領隊相信到明夏才上任。英國傳媒報道，熱刺領隊普捷天奴是曼聯心目中長期領軍的人選，這名阿根廷籍主帥在對阿仙奴的賽前記者會上回應，他說：「夏天會發生什麼事？明天會發生什麼事？沒有人知道的。最重要的是，你享受目前的旅程，我在這裏很開心。」

普捷天奴今年初與熱刺續約，年薪850萬鎊，合約中沒有解約金，換言之，若果曼聯要請他過檔，明夏需要支付3400萬鎊為他買斷合約。普捷天奴續說：「未來不在我們的手裏，我的意思是，這是另一間球會的決定，我們不知道。這不是我要關心的事，我不會浪費氣力及時間，因為我全副精神現在都在熱刺身上。我要準備好明天的比賽，並且尊重僱用你的球會。」

普捷天奴未有正面回應明夏去向，但表示此刻專注熱刺的比賽。（Getty Images）

艾馬利（右）不太相信普捷天奴會頂替摩連奴（左）的曼聯帥位。（Getty Images）

阿仙奴領隊艾馬利亦在記者會上表示，他不太相信普捷天奴會轉投曼聯。他說：「我覺得普捷天奴在熱刺過得很開心，他已經執教了一間大球會，手下有優秀的球員，他們還在歐聯之中，聯賽排名也比曼聯高。我不知道他會否考慮轉會，但我見到他為熱刺付出了很多，帶領球隊踢出理想的表現，熱刺在他手上大有進步。」

蘇拿利：摩連奴回皇馬傳聞不會困擾我

摩連奴回復自由身後，有傳獲皇家馬德里垂青，現任皇馬主帥蘇拿利回應傳聞時表示：「我對於所有同行都充滿欣賞及尊重，尤其是那些曾經執教皇馬，為我們帶來過歡樂的教練。問我會不會為了這些與皇馬有關的傳聞而憂慮？傳聞每天都有。」

蘇拿利（圖）表示，摩連奴返皇馬的傳言並不會困擾他。（Getty Images）

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