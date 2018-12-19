【摩連奴離曼聯．球評】摩連奴重蹈覆轍　曼聯未來在足球總監

摩連奴突遭曼聯解僱，成為後費格遜時代第三位黯然下台的紅魔主帥。 然而，不同於莫耶斯及雲高爾，曼聯在未失去來屆歐聯資格時，便決定在昨日解僱摩連奴，更有傳要向摩帥付出2400萬鎊解約金，可見曼聯的決絕。 摩連奴這季對下與大部分球員失和，導致戰績差劣，對上則與執行副主席活華特意見相左，阻礙球會改革。結果，摩連奴再次陷於3年魔咒之中，敗走奧脫福。

2018年12月18日，摩連奴終於遭曼聯解僱；巧合地，在三年前的12月17日，摩連奴被車路士炒魷。三年又三年，三年又三年，不得不感慨歷史正在重複，故事不斷循環，摩連奴又走不出三年下台的魔咒。

上場作客不敵利物浦，是摩連奴最後一場執教曼聯的比賽。（Getty Images）

摩連奴（右）與中場普巴不和。（Getty Images）

摩連奴被曼聯炒是遲早的事，但想不到那麼快，一來曼聯成績不算差得很誇張，至少歐聯晉級淘汰賽，聯賽都能排在上半版，不像摩連奴上次被車路士炒時帶隊至降班漩渦。二來，根據過去兩任曼聯領隊莫耶斯及雲高爾的經驗，曼聯管理層將歐聯資格視為及格標準，只要一日來屆歐聯資格未絕望，就不會炒人，例如莫耶斯到確實數字上無緣英超前四名才遭解僱。三來，摩連奴的解約金甚高，高達2400萬鎊，但若果球隊失去歐聯資格，摩連奴的解約金將減少25%，曼聯炒人的成本下降。

摩連奴（右）今夏曾公開批評馬迪爾。（Getty Images）

為何以執行副主席活華特為首的曼聯管理層，面對摩連奴的耐性會比莫耶斯及雲高爾低？因為摩連奴與上級及下屬的關係都比前兩任惡劣。

一個領隊被炒，更衣室總會出點問題，例如莫耶斯壓不住里奧費迪南、尼曼查維迪及艾拉等大佬，但他不會褫奪他們的隊長資格，也不會公然將更衣室矛盾曝露於外界眼前。然而，摩連奴與保羅普巴的矛盾可說是水火不容，人所共知，摩連奴先褫奪普巴隊長之職，再在向媒體公開的訓練中曝露兩人矛盾，最近幾場更加棄用普巴，就算落後利物浦，也不肯換上他。不禁令人想起，摩連奴執教皇家馬德里時與卡斯拿斯交惡，第二次教車路士時「捉內鬼」。

再者，與摩連奴不和的豈止普巴一個，安東尼馬迪爾、勞基梳爾都曾被摩帥公開批評，所以曼聯更衣室內「反摩」的聲音或者比反抗前兩任更加強烈。普巴、馬迪爾及梳爾年輕，商業價值高，若果他們要求離隊，曼聯將難以收購到代替品，特別是普巴；反而球壇不缺優秀的領隊，所以當他們與摩連奴勢成水火之時，球會決定站在球員的一邊。曼聯趕在冬季轉會窗前解僱摩連奴，可能是為了挽留及安撫馬迪爾及迪基亞等球員，希望他們盡快續約。

曼聯執行副主席活華特是摩連奴的上司。（Getty Images）

摩連奴最近三次執教都在第三季被炒。（ESPN Twitter）

一直以來，外界十分關注摩連奴與球員的交流互動，往往忽略他跟上司活華特的關係。常有傳媒披露，摩連奴不滿活華特談判轉會不力，抱怨高層，令到他得不到心儀的球員，令人想起他三年前離開車路士的情況。不過，相比轉會，摩連奴與活華特最大的分歧或在於球會架構的變革。近兩季，漸有聲音指曼聯應該加設足球總監，作為領隊與管理層的緩衝，同時主管足球事務，加強轉會效率並保持球隊風格的延續。

可是，摩連奴不喜歡分權，更不喜歡多一個人坐在他頭上。幾日前，英國《每日電訊報》披露，雖然摩連奴不反對曼聯加設足球總監，但要總監人選與他夾得來，談何容易！費格遜不常有，設置足球總監是球壇大勢所趨，但與摩連奴拖拖拉拉，曼聯一直未有聘請足球總監，無法踏出改革的第一步，由足球人去管理足球事，令活華特可專注商業發展。

摩連奴被炒後，一度盛傳卡域克（左一）會暫代帥位，但之後英國傳媒排除這個可能。（Getty Images）

最新傳蘇斯克查可能暫代曼聯帥位。（Getty Images）

在解僱摩連奴的聲明中，曼聯表明會先找個暫代主帥教到季尾，同時開展選帥程序，預料正式主帥會在明年夏天才上任。曼聯挑選到暫代領隊後，筆者估計，之後會在今季內任命一位足球總監，再由足球總監與管理層一起揀選正式主帥。解僱摩連奴後，障礙已除，是曼聯破天荒委任足球總監的時機，比起下任領隊是施丹還是白蘭斯，筆者更期待及關心足球總監的人選，因為他才是曼聯未來的領航人物。