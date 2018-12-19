【摩連奴離曼聯】傳名宿蘇斯克查暫代帥位　前費格遜助教或回歸

距離摩連奴被炒已經一日，曼聯尚未公布暫代主帥人選，但球會一度誤報名宿蘇斯克查接任的消息。這名球員時代被稱為「娃娃臉殺手」的挪威教練，亦被各大博彩公司視為接任大熱，更有傳曾任費格遜副手的費倫會回歸助陣。

英國時間昨日早上9時，摩連奴回到卡靈頓訓練基地，約9時半與曼聯執行副主席活華特會面，被告知已經被炒。到9時46分，曼聯正式發出聲明，宣布摩連奴即時離任，並會先委任暫代主帥執教至季尾。之後，謠言滿天飛，全球球迷齊猜暫代主帥的人選，最初的大熱門是現任助教卡域克。

不過，英國傳媒之報披露，暫代主帥的人選不會來自現任教練團，所以不會是卡域克或者另一位助教麥堅拿。英國《每日郵報》等之後報道，曼聯會邀請名宿白蘭斯執教，這名前法國中堅的接任賠率急升溫，取代卡域克成大熱。然而，接班人形勢最新又有變化，最新的大熱門是蘇斯克查。

蘇斯克查近年在挪威執教莫迪。（Getty Images）

曼聯官網發布了一段蘇斯克查的片段，片段的文字說明寫住：「在魯營球場攻入那個入球助球隊贏得三冠王的20個球季後，蘇斯克查成為我們的暫代領隊」，但曼聯很快就將片段刪除，未有正式公布蘇斯克查為新帥。此外，挪威總理Erna Solberg亦在Twitter上祝賀蘇斯克查，直稱這是挪威足球重要的一日。

曼聯發布蘇斯克查的短片，短片下的說明稱蘇斯克查為曼聯暫代領隊，但球會已經刪除。（互聯網）

挪威總理祝賀蘇斯克查接任曼聯主帥。（互聯網）

英國傳媒披露，曼聯基本上已跟45歲的蘇斯克查達成協議，任命這名球員時代被稱為「娃娃臉殺手」的挪威教練為暫代主帥，但曼聯要先跟挪超球會莫迪商談放人；蘇斯克查在2015年重返莫迪執教至今。消息傳出後，蘇斯克查成為下任曼聯領隊的頂頭大熱，據英國博彩公司skyBET的賠率，蘇斯克查熱到得1.1倍，次熱施丹已經冷到15倍。

蘇斯克查曾執教卡迪夫城，但慘淡收場。（Getty Images）

蘇斯克查是曼聯名宿，由1996年效力至2007年，並且於曼聯掛靴，他的代表作是1999年歐聯決賽，他在完場前絕殺，助曼聯以2：1擊敗拜仁慕尼黑，贏得三冠王；同一季的英超，蘇斯克查後備入替連入4球，助曼聯大勝諾定咸森林8：1，成為一時佳話。他退役後曾執教曼聯預備組3年，到2011年執教莫迪。在2014件，他回到英倫執教卡迪夫城，惜慘淡收場。

蘇斯克查是曼聯名宿。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

除了蘇斯克查外，盛傳回歸的還有前曼聯助教費倫（Mike Phelan），他或會成為蘇斯克查的副手。費倫是費格遜時代的助教，與梅倫史甸被視為費格遜的左右手，負責日常訓練及戰術規劃。費倫在費格遜退休後離開曼聯，但他在諾域治及侯城的教練生涯都不太成功。

如果蘇斯克查真的在日內上任的話，他的首場比賽將是周日帶領曼聯作客卡迪夫城。