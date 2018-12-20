【摩連奴離曼聯】從未打算長留曼徹斯特？　獨住5星酒店套房895天

幾乎所有球員和領隊，轉到一家新球會效力時第一件事是：買屋或租屋。即使人生路不熟，球會和隊友也會伸出援手。 摩連奴當然不是他們其中之一，年薪1500萬英鎊的他由加盟曼聯第一天開始，已住在曼徹斯特一間5星級豪華酒店，935天任期內，足足住了895天。

葡萄牙人在車路士和倫敦如魚得水，與曼聯和曼徹斯特卻總是格格不入。

或許由一開始，他已沒打算長留這地，「買屋？我不知道，我不知道。現實是，我女兒下周滿20歲，兒子幾個月後17歲，他們在倫敦讀大學，在倫敦踢足球，朋友全在那兒，生活安穩。」

這句說話，是2016年10月、亦即是他接任曼聯領隊5個月的時候說的。果然直至2018年12月18日離任一刻，他依然身處The Lowry Hotel。

2016年5月27日，曼聯上班第一天，即入住The Lowry Hotel。（視覺中國）

摩連奴天天在酒店出入，輕易被傳媒捕捉行蹤。（視覺中國）

他甚至形容，首度離開家人獨自生活「是個小型災難」，因為全世界也只道他住在那兒，天天被攝影記者包圍，但他沒有努力為此不理想狀況作出改變，理由是：「沒辦法，我不懂得烹飪」。

摩連奴據報入住The Lowry Hotel內僅有六間河畔套房之一，房間每晚最少600英鎊。（The Lowry Hotel官網）

The Lowry Hotel有幾豪？

600英鎊一晚的豪華套房

他住在這家5星級酒店的6間河畔套房之一，房內有名畫裝飾，面向曼市河畔景色，設有獨立起居室和廚房。

以酒店官網標價每晚最低消費600英鎊一晚計算，摩連奴單在酒店住宿一項已花費53.7萬英鎊（約532萬港元）。據英國《衛報》報道，摩帥並未經網上格價，以上述正價入住。

摩連奴是球壇人工最高領隊之一，而且單是「分手費」據傳已達2400萬英鎊，高昂酒店帳單當然不是什麼回事，只是從這點或可側面反映他對球會的投入程度。

摩連奴跟幾乎天天見面的酒店門僮老友鬼鬼。（視覺中國）

摩連奴在曼市酒店的895天

+ 5 + 4 + 3

摩連奴愛護家人，是個典型住家男人。即使如此，在特別的一個（The Special One，摩連奴登陸英倫球壇後的自稱）口中，似乎永遠只以自己和家人行先，聘用他的球會呢？

兒女逐漸長大不再隨他四處飄泊，妻子也不在身邊，895天的孤獨生活，他在曼市的朋友不多。第三度在更衣室與陣中大牌鬧翻，盛傳他與球會職員上上下下關係也不好，在曼聯的最後一段日子，他被發現經常獨自一人在酒店咖啡廳「篤手機」。

曼聯更衣室內沒有離愁別緒，反而盛傳The Lowry酒店職員因他離開落淚。時間花在什麼地方身上，確實騙不了人。