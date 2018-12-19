【摩連奴離曼聯】離隊後現身倫敦　避談將來：「曼聯已成過去」

曼聯與犘連奴「分手」，離別方式有如只為鎂光燈而一起的名人夫婦離婚似的，一張聲明就完結不到3季的「婚姻」。 雖然未知摩連奴是被曼聯拋棄，還是他放棄「紅魔」，但有一件事是肯定的，在摩帥心中「曼聯已成過去」。

摩帥今季帶領曼聯迎來他們在英超年代最差的開季17仗：只得26分，落後榜首利物浦19分。曼聯周二突然宣布，摩帥已經離開曼聯，令球圈中人都十分詫異。

一日過後，摩帥現身倫敦，《天空體育》記者在其寓所附近「捕獲」他，即時上前問他感覺如何。無論記者如何提問，摩帥都只是「我沒有話要說」，更跟記者說：「如果你想跟我散散步，就到巴特斯（Battersea）吧。」

"I have nothing to say. You know me." 🤐



Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.



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摩連奴在離職後，被拍到坐車離開曼市的酒店。（路透社）

「我只說Game Over了！」

摩連奴其後再次現身，剛在百貨公司購物的他，今次更願意詳談。摩帥表示自己不會改變，不會告訴外界球會內部發生了什麼事，「就似在車路士時一樣，只想留下美好的回憶」。55歲的他又說：「曼聯沒有我也有將來，我沒有曼聯亦有未來。」

摩連奴帶領曼聯瘋得歐霸盃，藉以重返歐聯。（路透社）

曼聯、摩連奴突然分道揚鑣，而且告別方式只是一份聲明，摩帥會否覺得太冷淡？原來這正是足球狂人摩連奴想要的：「昨天這樣正是我想要的，我只想說Game Over了！」他又希望傳媒尊重自己的反應：「在我重返球圈之前，我想自己有權過一下正常生活吧。曼聯已成過去了。」

"Why should I be sharing more now, even with the supporters, any of my feelings? It's over." 🤫



Jose Mourinho says he and @ManUtd have future in football: https://t.co/DilUQ6Uor3 pic.twitter.com/F2JdnfvMLw — Sky Sports News (@SkySportsNews) 2018年12月19日