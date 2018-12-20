【摩連奴離曼聯】港超將帥點評　鄭兆聰郭嘉諾：今季戰績已無望

曼聯前日（18日）宣布摩連奴離職，到昨日蘇斯克查接手成暫代領隊，消息震撼全球。 我們邀來3位本地球圈教練及球員，一同分享對摩連奴離開「紅魔鬼」的看法，同時點評長遠領隊人選。

鄭兆聰 ── 冠忠南區主教練、足球評述員

曾是香港足球代表隊成員的鄭兆聰，無論教練或評述經驗都十分豐富，對於摩連奴離開曼聯，他坦言不意外，又認為「寸王」的離開與曼聯管理層在增兵上未能配合有關：「在我心目中，他仍是全世界前三的教練，但真的需要運氣，他想買的人，老細買不到。曼聯不是傳統那種教練想買什麼球員就會買，更要考慮市場價值、賣到幾多波衫等因素。」人稱「南美聰」的他更直言，曼聯各方面都出現問題：「管理層，摩連奴和球員都出了問題。在我看來，目前曼聯陣中很多球員，都沒有能力踢曼聯。」

鄭兆聰直言現時部分曼聯球員根本沒能力做曼聯球員。（資料圖片）

在鄭兆聰眼中，摩連奴仍是世界前三的教頭，可惜買人方面未能得到心頭好，未能打造屬於自己的球隊，才會落得如廝田地。（路透社）

Ricky坦言，今季即使蘇斯克查接手教至季尾，都無助曼聯成績回升：「短時間內，無論由誰上任，都只能令球員變得比較開心，但不能解決成績問題，球會走到這一步，其實也知道要放棄這個球季。」蘇斯克查暫時會領軍至季尾，長遠而言，「紅魔鬼」仍需物色下任領隊，鄭兆聰認為在眾多「大熱門」當中，施丹會是較合適的選擇：「他比較有耐性、也比較包容，我不知道施丹是否戰術大師，但他這樣一個好波之人，在皇馬可以忍到佩雷斯3年，而且更拿到3個歐聯冠軍，跟大球星如C朗等的關係也不俗，他像是比較適合的人選。」

郭嘉諾為愛隊突然與摩連奴「分手」感到驚訝。（資料圖片）

郭嘉諾 ── 香港足球代表隊教練、佳聯元朗主教練

本身是多年曼聯球迷的郭嘉諾，對於曼聯在歐聯16強首回合之前已決定「炒人」感驚訝，他認為摩連奴初到曼聯時曾給予球迷希望，亦領軍奪得聯賽盃及歐霸盃，本來預期至少會在球季結束後才「分手」，在郭Sir眼中，管理層及球員都需為劣績負責：「作為教練，明白輸波要負責，但很多球員踢不出水準也是事實，像上周六的雙紅會，盧卡古的作用完全是零。若管理層期望他用一、兩季就可以達到利物浦和曼城的水平，也是不切實際。」

儘管蘇斯克查走馬上任暫代領隊，但郭嘉諾認為今季已無望重返前四，對於長遠領軍人選，比起施丹等名帥，他更希望名宿回歸：「若邀請施丹，大概也是為了保羅普巴，而普巴並非忠心的球員，加上英超和西甲不一樣，我不覺得施丹在英超也能像在西甲般成功，傑斯會是更好的選擇。」

郭Sir認為傑斯是新帥最佳人選。（資料圖片）

梁冠聰希望下任主場是「流着紅魔血」的人。（資料圖片）

梁冠聰 ── 和富大埔中場、足球評述員

身兼評述員的「大佬」梁冠聰，亦指球員及管理層，未有在戰術及轉會市場上配合摩連奴，是導致今季劣績的主因之一。「大佬」認為曼聯既已走向商業化，亦在全球廣受關注，需要迎合球迷的想法，摩連奴被炒，或跟傳媒常對他作負面報道及球迷的評價有關，他希望來季的新任領隊可流着「紅魔血」：「當摩連奴被炒後，腦海中第一個浮現的接班人是傑斯，因為他了解曼聯本身的傳統文化有幾熱血、知道球迷需要什麼。」