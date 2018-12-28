【土超】羅賓奴加盟榜首巴沙克舒希　勢成伊斯坦堡新勢力

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羅賓奴在上輪土超聯賽中，為施華斯堡梅開二度，但亦未能助球隊擊敗班霸加拉塔沙雷。

羅賓奴將再次離隊他投，轉會至現時土超高踞榜首的巴沙克舒希（Basaksehir），與當年的曼城隊友艾迪巴約再度聯手，希望為新東家衝擊首個聯賽錦標。

羅賓奴在今年年初重返歐洲聯賽，加盟土超的施華斯堡。明年初將35歲的羅賓奴，在今個球季仍有穩定發揮，成為球隊的必然正選，亦攻入8個入球。羅賓奴以表現證明自己寶力未老，亦使其他球會對他感興趣。據《BBC》的報道，土超榜首球隊巴沙克舒希與施華斯堡達成協議，羅賓奴將會來投，但未有透露轉會費。羅賓奴將聯同曼城舊將艾迪巴約及基歷治，為新東家衝擊首個聯賽錦標。

羅賓奴在上輪賽事再度為施華斯堡梅開二度，但隨即離隊加盟土超榜首球隊。（資料圖片）

艾迪巴約與羅賓奴將在巴沙克舒希中再度合作攻堅，肩負起前線入球的責任。（Getty Images）

【土超】羅賓奴事隔兩季重返歐洲　官非纏身仍演出身價

現時在土超高踞榜首的巴沙克舒希，暫時力壓特拉布宗及加拉塔沙雷等傳統球會，在聯賽榜中領放。來自伊斯坦堡的巴沙克舒希，在1990年成立，2007/08球季首度在土耳其頂級聯賽中亮相，一直穩守中游位置，但在角逐土超6季後，在12/13年球季以第16名降班。

巴沙克舒希在今年歐霸外圍賽抽中般尼，兩位曼城舊將艾迪巴約及祖赫特同場交手。（Getty Images）

巴沙克舒希僅一個球季便重返土超，球會方面增加資金下，使巴沙克舒希搖身一變成為一支前列份子。巴沙克舒希在過去4季均在聯賽榜前4位完成，上季僅以4分的差距與冠軍擦身而過。巴沙克舒希亦有機會在歐洲賽事中登場，但在今季歐霸盃外圍賽中，不敵般尼，無緣躋身分組賽階段。

基歷治離開曼城後，上季加盟巴沙克舒希。（Getty Images）

艾迪巴約以自由身轉投巴沙克舒希，今季暫為球隊在聯賽攻入兩球。（Getty Images）

巴沙克舒希陣中不乏熟悉臉孔，其中兩名曾效力曼城的舊將，艾迪巴約及基歷治外，還有土耳其前國家隊隊長安利（Emre Belözoğlu）﹑巴塞隆拿借將阿達杜倫及拿玻里舊將恩拿（Gökhan Inler）坐鎮，聯同新加盟的羅賓奴，球隊陣容將更加星光熠熠。

前土耳其國家隊隊長安利同在隊中坐鎮。（Getty Images）

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