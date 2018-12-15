【港足日與夜．梁諾恆】24歲闖進人生關口　出走的夢想與勇氣

16歲遠赴英國學法，梁諾恆首次「出走」，追尋夢想。 24歲離港外闖內地，梁諾恆二度「出走」，鼓起勇氣把握時機。 兩次經歷均是成長重要的里程碑，為他帶來的，不單是足球上的進步，也是親情的昇華，更是心態的成熟。

球衣號碼對足球員來說，總有它神聖的地位及意義。



今季季初，梁諾恆兜兜轉轉，終於加盟富力R&F，選擇背負「24」續戰港超，「希望穿起24號，讓自己好好記得在24歲這一年，令這成為足球事業上的一個轉捩點。」同是港超球隊，富力特殊的背景令「細佬」大部份時間都在廣州生活，在24歲這一年再次「出走」，又與他8年前在英國旅程有何不同，令他特別重視？

每次回到香港，「細佬」坦言最懷念這裏的常餐，最想喝一杯熱奶茶。平時只喝熱飲的他，由於這日早上已剛喝過，所以改叫了凍奶茶，但仍堅持少甜少冰的習慣。（袁志浩攝）

16歲首度出走英國 競爭與獨立的鍛煉

對於梁諾恆而言，無論是家人或足球，都不可或缺。「細佬」自小因為父親而時常觀看英超賽事，及後隨哥哥接觸足球，興趣漸成習慣，由小學校隊、區隊開始便與哥哥梁冠聰同隊，縱使兩人在中學階段因年齡差距而「分道揚鑣」，不過兩人生活模式近乎一樣，上學、下課、練習，齊齊由爸爸接送，爸爸的寵愛，令「細佬」無論大事或瑣碎事，都等到最後一刻才處理，直至爸媽責備，才勉強跟隨哥哥去把事情完成；就連出外，亦不會自行尋找合適的巴士路線，「問阿爸同阿哥」成為必然選項。長期活在家人築起的保護罩內，小伙子初時對足球沒有上心，只抱玩樂心態，未曾想過往後的一生，至少會為足球「出走」兩次，第一次，更在16歲就來臨。

在英國你只是白紙一張，要別人尊重你，就必須展示能力。自從英國回來，不想只做一個平庸的球員，一做便要做到最好。

16歲首次出走英國，「細佬」由原本白紙一張，最後在當地奪得全年最佳球員。（受訪者提供）

獲《夢想成真》計劃頒發獎學金，梁諾恆在2010年遠赴英國布魯克足球學院受訓，沒有親人同行，衣食住行都要自己處理，令無知的小孩被迫長大。「小時候很懶，比較依賴別人，有事哥哥自會處理好，自己就躲在他身後『嘆』，輕輕鬆鬆，在英國那段日子才真正令我獨立。」



英國青訓系統多年來恆之有效，孕育出無數球星，「細佬」透露那時每日上午練習、下午學習，一星期練足6日，「最大分別是競爭性，在香港踢港青已是最好的一群，很少有機會發現自己的錯誤，但在英國你只是白紙一張，沒有人認識你，要令別人尊重你，就不能懶散，必須展示能力。」

家人對「細佬」來說相當重要，在英國學法期間，爸媽及哥哥特意到英國探望，一家四口齊齊到曼聯主場奧脫福留影。（受訪者提供）

在英國節奏快、強度高的訓練及比賽下，「細佬」見識到其他同齡歐洲球員的力量及技術，在英國的第一年，作為當地罕有的華人球員，他一直苦無出場機會，「搭4個小時車去比賽，熱身熱足90分鐘，又再搭4個小時車返學校，感覺很不甘。」一次又一次坐冷板，卻燃起他的鬥心，「很想證明華人亦有能力立足，要當教練的首選，令我立志要做職業足球員－－不是一個平庸的球員，而是要做最好的球員。」結果在第一季結束後的暑假，「細佬」透過加強健身及力量訓練，終獲教練青睞，第二年已差不多踢足每場比賽，最後一年更奪得年度最佳球員獎。

「一做便要做到最好」，「細佬」家中衣櫃頂放着不了獎項，包括去年獲得的首個每月最佳球員獎，但他明白仍未足夠。（袁志浩攝）

「不作平庸，但永遠沒有最好」

回港後，梁諾恆滿懷熱血投身職業足壇，與哥哥先後在橫濱FC香港、YFC澳滌、香港飛馬及南華繼續並肩作戰，彼此關係已不止親兄弟，更是熟悉且有默契的隊友。兩人一同效力飛馬時，更一起贏得菁英盃及足總盃冠軍，惟他們在南華自降後終分道揚鑣，「細佬」重返飛馬懷抱，獨自面對出道以來首次嚴重傷患－－於省港盃前不幸膝頭內側受傷，他只能在電視機前為哥哥加油：「現在回望，自己太急進了，因不想錯過省港盃，擔心所有機會盡失，每場比賽亦很想參與，所以過早重投訓練，反而要更長時間復原。雖然很開心港隊可重奪省港盃，另一方面卻感可惜，自己未能成為其中一員。」

受傷期間，梁諾恆重新審視未來：出道近6年，正邁向24歲的他似乎與當初「不作平庸球員」的目標仍有距離，「雖然平庸沒有確切標準，但我認為永遠沒有最好的球員，就算是英超球員都有方法進步。我的態度是不要自滿，必定有弱點要改善。」有了在英國集訓的經歷，「細佬」更了解自己需要甚麼，因而尋求機會，希望讓自己重新長大。



24歲，是時候捉緊青春最後的尾巴，推進至人生另一階段。（袁志浩攝）

親人與夢想的抉擇 因爸爸一句感動許下承諾

24歲是一個怎樣的概念？就是青春好像已逐漸遠去，在別人眼中你不再是個小伙子，也自知或是時候捉緊青春最後的尾巴，跳出舒適圈尋求新挑戰，希望達到自己及外界的期望。「24」對梁諾恆來說，也是人生關口，遇上內地球會提供外闖機會，他明白出走的時機可一不可再，「足球生涯不會很長，可能4年後就是黃金時間，然後再踢多數年就要退役，希望好好利用這段短暫的光輝做更多，讓自己不會後悔。」惟患心臟病的爸爸近年健康狀況平平，令「細佬」難以放心，內心無比掙扎。

出走英國3年是有點不負責任，難得爸爸包容，希望有一日我成功的時候，他仍可在看台上見證。

位於三聖邨的家對「細佬」來說一直是個避風港，現在是時候用自己的努力，去回報多年來的包容。（袁志浩攝）



「最後爸爸卻跟我說：『不用擔心，在外面實現夢想吧。』」淡淡的一句，卻讓「細佬」感動萬分，他坦言當時出走英國3年，漂亮的說法是追夢，但其實自知有點不負責任，難得父親願意包容，令他許下要讓爸爸驕傲的諾言：「希望他健康安好，有一日我和哥哥成功的時候，他仍可以在看台上親眼見證。」

當然，推動他作出抉擇的，還有如戰友般的哥哥，「由細到大他都是我的盾牌，為我擋下了很多事，其他人未必知道，但我感受很深，如減肥時我意志薄弱，但有他當我的榜樣，讓我相信自己可以成功。如沒有他，我早已放棄足球，現在得到的所有都是因為他，我希望自己可以成熟，調換角色去幫助及回饋他。」

雖然暫時無緣登陸中超，惟跟隨大連一方集訓，比賽強度對往後表現大有幫助。（資料圖片／袁志浩攝）

這麼近那麼遠 追趕20分鐘的差距

職業生涯的每一年，我都想找些事情挑戰自己。

這句諾言，加上已累積數年港超經驗，令梁諾恆決心尋找外流機會，「我每一年都想尋找新挑戰，讓自己開了眼界、更認識自己。」第一站並非內地，而是西班牙馬德里，那時正值俄羅斯世界盃期間，曾派球探觀看「細佬」比賽的中超球隊大連一方，向他提供試訓機會，跟隨皇家馬德里前教頭舒斯達操練，「那裏的執行性更強，要求球員9分鐘跑5個圈，可能7分鐘便跑完，與英國的情況很相近。」

出盡了全力，亦得到大連的教練及總經理認同，惟最終仍無緣簽約，「細佬」說早已抱平常心面對，儘管失望，仍有所啟發：「以前認為體能需要維持70分鐘，比賽尾段疲累是必然，但原來其他人可以90分鐘都保持強度。我告訴自己，這20分鐘的差距，要一分鐘一分鐘地追回來。」

踏入24歲前夕，「細佬」便先解鎖首項成就，入選東亞錦外圍賽決選名單，隨港隊赴台北參賽，不過他強調這只是第一步。（資料圖片／袁志浩攝）

向夢想邁進第一步 誓當華人中堅接班人

中超夢成空，但仍有中資港超球隊富力等待着「細佬」，加盟後回復留英時的訓練模式，「細佬」沒花太多時間便適應內地環境，專注足球讓他逐步實現出走前的承諾，站穩富力中堅正選位置，今季已4度攻破對手大門盡顯「帶刀侍衛」本色，現時並列華人射手榜首位；11月更受港隊前主帥加利韋特賞識，入選東亞錦標賽外圍賽第二輪決選名單，儘管在台灣未有上陣機會，但備戰時友賽印尼就為大港腳披甲征戰A級國際賽，「這是小時候的夢想，以前在旺角場看比賽，總希望有日如豪哥（陳偉豪）一樣，被球迷包圍、每球都有人歡呼，很嚮往這種感覺。」

內地聯賽有港澳台內援條例，對香港球員是個更現實及可觸摸得到的夢想，梁諾恆亦以此為目標。（袁志浩攝）

向夢想踏出了第一步，現時「細佬」只集中於為球隊捧走第一個冠軍，最終願望是尋求於中國聯賽立足，「每日出盡200%的力訓練，結果並非最重要。盡了力，即使技不如人，仍然對得住自己；未有盡力的感覺才令人沮喪。」



出走，總是充滿未知與不安，但就如詩人余光中的《寫給未來的你》所言：「你會一年年地長大，會漸漸遇到比你強、比你優秀的人，會發現自己身上有許多你所厭惡的缺點。這會使你沮喪和自卑。但你一定要正視它，不要躲避，要一點點地加以改正。戰勝自己比征服他人還要艱鉅​​和有意義。」



是夢想，是勇氣，驅使年青人放手去試，寫下屬於自己的新一頁，24歲，還不太遲。