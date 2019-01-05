英格蘭足總盃第三圈，不少英超勁旅今晚登場，包括自新領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）上任後4連勝的曼聯。「紅魔鬼」主場迎戰英冠球隊雷丁，最終憑馬達及盧卡古建功，以2：0奏凱。蘇斯克查為曼聯取得5連勝，追平畢士比（Matt Busby）於1946年創下的新帥上任後最長連勝紀錄。

面對低一組別的球隊，曼聯今仗大輪換，與周中以2：0擊敗紐卡素的正選陣容相比，蘇斯克查變陣9名球員，傷癒不久的翼鋒阿歷斯山齊士（Alexis Sánchez）正選披甲，與盧卡古（Romelu Lukaku）及馬達（Juan Mata）合作前場攻堅。三名小將達洛治（Diogo Dalot）、安達斯彭利拿（Andreas Pereira）及麥湯米尼（Scott Mctominay）亦迎來正選機會。

擺脫傷患困擾，山齊士今場正選上陣。（Getty Images）

雷丁陣中有兩員曼聯舊將，其中後場通天老棺奧沙（John O'shea）先列後備，前季轉投雷丁的後衛泰萊布力基（Tyler Blackett）則因為聯賽對米禾爾領紅「坐波監」。雷丁近況不濟，對上一次在聯賽全取三分已要數到2018年11月3日，當時作客列斯聯小勝1：0，現時排英冠「尾二」，需為護級努力。

泰萊布力基於2016年以180萬歐羅（約1,600萬港元）轉會費加盟雷丁。（Getty Images）

奧沙離開曼聯後加盟新特蘭，今季轉投雷丁。（Getty Images）

VAR「幫手」 紅魔半場領先兩球

英格蘭足總於足總盃第三圈賽事，選了9場比賽加入視像助理裁判（VAR），曼聯對雷丁就是其中一戰。開賽20分鐘，費特（Fred Rodrigues）禁區內接應馬達傳球後撞射得手，但旁證示意越位在先；其後主球證經過VAR提示後，示意「詐糊」前馬達在禁區內被侵犯，改判曼聯獲得十二碼，馬達親自操刀中鵠。

被判「詐糊」後，曼聯一班球員走前與球證理論。（Getty Images）

落後一球的雷丁傾力反攻，但數次攻門始終難過曼聯門將羅美路（Sergio Romero）十指關，上半場補時階段更再失一球予曼聯。盧卡古接應阿歷斯山齊士的直線，單刀扭過門將射入空門，曼聯半場領先兩球。

近14場英足總盃賽事，盧卡古射入13球。（網上圖片）

羅美路今仗正選上陣，表現穩定。（美聯社）

+ 6 + 5 + 4

華裔新星後備上陣

下半場曼聯繼續控制大局，及至61分鐘換入鍾達希（Tahith Chong），可惜發揮機會不多。今場貢獻一球助攻的阿歷斯山齊士疑似舊患復發，64分鐘需要被換離場，由拉舒福特（Marcus Rashford）入替。下半場曼聯明顯「收油」，最終以兩球淨勝，晉級英足總盃下圈賽事。

鍾達希（右）61分鐘後備入替。（美聯社）

阿歷斯山齊士的復患情況令球迷擔心。（Getty Images）