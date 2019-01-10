【英超】車路士冬季擴軍　瞄準沙利舊部作收購

英超球隊車路士今個轉會窗「大手入貨」？繼以6,400萬歐羅（約5億8,000萬港元）從多蒙特「預購」美國翼鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic）後，不論中場、右閘、前鋒都傳出會簽入新球員，其中以新前鋒的逼切性最大。日前傳出車路士高層已鎖定希古恩（Gonzalo Higuain）及般尼茅夫前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson）為新前鋒人選，上季加盟的西班牙前鋒莫拉達（Alvaro Morata）勢必離隊。

今季莫拉達表現蹩腳，今季只入9球，當中有5球於英超取得，有傳車路士已對他失去耐性，而這名西班牙前鋒亦渴望離開車路士，現時對莫拉達最大興趣的潛在買家為西甲球隊西維爾。據電訊報駐倫敦記者麥羅爾（Matt Law）報導，西維爾願意以先以550萬歐羅（約5,000萬港元）的租借費借入莫拉達半季，完季後才決定會否啟動買斷條款，有傳買斷金額為4,000萬歐羅（約3億6,000萬港元）。

由費蘭度托利斯（Fernando Torres）到莫拉達，看來西班牙前鋒仍難於車路士取得成功。（Getty Images）

雖然在英足總盃對諾定咸森林梅開二度，但莫拉達入球後仍然目無表情。（Getty Images）

莫拉達失機「精華」：

然而，車路士必須確保能夠簽入一名新前鋒才會「放走」莫拉達。今季由祖雲達斯外借到AC米蘭的希古恩將是車路士領隊沙利（Maurizio Sarri）的首選。這名阿根廷前鋒曾於2015/16球季與當時執教拿玻里的沙利合作，希古恩在這個球季打出生涯代表作，聯賽射入36球，以史上最多入球姿態勇奪意甲神射手。倘若要找一個最適合「Sarri Ball」的前鋒，絕對非希古恩莫屬。

2015-16球季希古恩在沙利的執教下，登上生涯高峰。（Getty Images）

作為前鋒，希古恩級數有保證，多年來入球率穩定。（Getty Images）

希古恩2015-16球季入球精華：

希古恩的級數毋容置疑，但他已經年過30，年齡問題才令車路士高層卻步，故藍軍亦傳出對般尼茅夫前鋒哥林威爾遜有興趣。現年26歲的哥林威爾遜今季於英超已攻入9球，成為般尼茅夫的一大殺著。以往車路士都有向英超中下遊購入當家射手，如2012/13球季向紐卡素求購丹巴巴亞（Demba Ba）、2014/15球季從昆士柏流浪簽入雷米（Loic Remy）。這些前鋒都曾在英超證明自己，但往往來到車路士後卻顯示出不足之處，技術層面與球隊未能配合，最終表現都談不上出色，且看哥林威爾遜能否成功「一躍龍門」。

上季般尼茅夫作客3：0擊敗車路士，哥林威爾遜射入主隊第一球。（Getty Images）

上年11月哥林威爾遜為英格蘭首度披甲，於對美國的友誼賽中上陣並射入一球。（Getty Images）

由於中場法比加斯（Cesc Fabregas）將轉投摩納哥，藍軍亦需要簽入一名新中場作替補，現時效力意甲球隊卡利亞里的小將巴列拿（Nicolo Barella）是球隊首選，有傳卡利亞里索價4,000萬歐羅（約3億6,000萬港元）。

至於右閘方面，由於拉素出價求購沙柏哥斯達（Davide Zappacosta），故沙利希望可以簽入其拿玻里舊將希沙積（Elseid Hysaj）作為替補。

英超直播賽程第22輪（按圖放大）

年僅21歲的巴列拿已成為意大利國腳，於歐洲國家聯賽兩度上陣。（Getty Images）