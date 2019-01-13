【英超】利物浦力克白禮頓返勝軌　沙拿12碼建功

今季首次遭逢兩連敗的利物浦，周六（1月12日）英超作客白禮頓，憑穆罕默德沙拿下半場射入12碼，小勝1：0，全取3分。

利物浦今場作客白禮頓，上仗對狼隊休息的中堅雲迪積克復任正選，第50次代表紅軍上陣，而與他一起扼守中路的是法賓奴；右閘阿歷山大阿諾特雖在熱身時受傷，但照樣正選披甲。

阿歷山大阿諾特賽前熱身時受傷，但仍如常正選上陣。（路透社）

實力遠勝對手的紅軍，甫開賽即反客為主，向白禮頓施壓。開波9分鐘，安德魯羅拔臣左路上前助攻，把握對手頭槌回後失誤後傳中，惜文尼與法明奴皆無法將皮球送入網。

白禮頓雖處下風，但靠大腳傳送也製造到不少攻勢。柏斯高哥斯15分鐘大腳斬入禁區，前鋒格連梅利無人看管下頂高。

27分鐘，阿諾特右路傳中，沙基利跳起迎頂，僅僅柱邊出界。這個埋門為紅軍上半場最具威脅的一次，完半場兩軍互無紀錄。

法賓奴（左）連續兩仗串演中堅。（路透社）

沙拿博得12碼 親自操刀開紀錄

易邊後，紅軍十分快入局，下半場展開兩分鐘，沙拿接應文尼傳送後起腳，只是角度太正，門將大偉畢頓輕易沒收。不過，紅軍下一個攻勢就有回報。

沙拿殺入禁區，與哥斯有身體接觸後倒地，獲球證判罰12碼。沙拿親自操刀，射門角度與勁度十足，門將大偉畢頓即使捉到路也無從挽救，紅軍打開紀錄。

沙拿射入12碼，為利物浦一箭定江山。（路透社）

文尼末段射斜 紅軍小勝一球

利物浦開紀錄後，比賽節奏放緩，戰局呈膠著狀態。紅軍於86分鐘有一次擴大優勢的良機，只是文尼左腳射斜。

比賽最後幾分鐘成為了主隊天下，但白禮頓始終無法攻破紅軍防線，以0：1敗陣。

同日其他英超戰果：

李斯特城1：2修咸頓

水晶宮1：2屈福特

般尼2：1富咸

卡迪夫城0：0哈特斯菲

韋斯咸1：0阿仙奴

文尼尾段射門斜出，未能將機會轉化成入球。（路透社）

經歷兩連敗後，利物浦今場小勝白禮頓，重回勝軌。（路透社）