【街馬2019】徐志堅8公里奪冠　赴日本集訓盼找回跑馬拉松的感覺

今屆香港街馬2019移師至觀塘繞道嗚槍起步，除了依舊有半馬組別外，大會亦首次增設於海濱道衝線的8公里賽事組別。 2018年9月在柏林馬拉松打破塵封26年香港華人馬拉松紀錄的徐志堅，在8公里賽事封王。近期狀態平平的他，明日將出發日本集訓，冀重拾跑馬拉松的感覺。

徐志堅以27分04秒首名衝線，他坦言周六訓練跑了30多公里，今日有少許疲態，加上濕度高、難散熱，跑起來比較吃力。

雖然如此，他對自己跑出的時間仍然感到滿意。徐志堅一向擅長長距離，但8公里未為他帶來太大考驗，「首先自己起初都是由短距離慢慢開始跑馬拉松，另外平日練習都會跑很多速度，今日就當是平時練習般盡力跑。」

徐志堅在街馬今年新設的8公里賽事以27分04秒首名衝線。（甘琬湄攝）

由於要專注練習馬拉松，徐志堅直言並沒有為今次的8公里賽作特別準備，「賽前都視今日的8k為自己的time trial，主要目標都是想於馬拉松做好成績」。

徐志堅明日將啟程日本集訓，直至3月10日完成名古屋城市馬拉松，期間他將回港一次出戰2月17日的渣打馬拉松。

徐志堅在街馬8公里賽封王後，周一即啟程赴日本作馬拉松訓練。（甘琬湄攝）

能捱最重要

數月前打破華人馬拉松紀錄的徐志堅，並未因此而感迷失，更表示不認為會走到樽頸。「現在會用另一個心態面對，要知道盡力就一定會有好成績，但破紀錄與否好視乎天時、地利、人和。太多計不到的因素，唯一控制到就是自己的水平。」

回想那次柏林馬拉松，徐志堅指，除了天氣好、賽道靚之外，最重要的是自己捱得過訓練，因為很多時候身體連訓練也不能承受，更何況比賽。

狀態平平並未影響徐志堅的鬥志，他希望在日本集訓能找回跑馬拉松的感覺。（甘琬湄攝）

「死練爛練」不會有用

徐志堅坦言近期狀態一般，但希望身體可以應付到集訓模式。他期望提高訓練量同訓練質素可以改善耐力，不輕易感覺疲倦，讓身體在進行高強度訓練時「承受得住」。

徐志堅表示，短期內都不會以時間作為自己目標，反而透過慢慢調節訓練模式找回跑馬拉松的感覺，「真的很視乎自己感覺，並非想進步就可以進步。疲累時練習是不好的，『死練爛練』亦不會有用，但當自己在狀態的時候就盡力。自己亦在學習在休息及訓練取得平衡」。